Trump amenaza al próximo líder supremo de Irán: "No va a durar mucho sin nuestra aprobación"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha avanzado que está dispuesto a aceptar a alguien vinculado a Jamenei "si es un buen líder". "Hay muchas personas cualificadas para ello", ha expuesto.

Donald Trump ha advertido al próximo líder supremo de Irán, elegido por la Asamblea de Expertos tras la muerte de Ali Jamenei, de que necesitará la aprobación de Estados Unidos para mantenerse en el cargo. En declaraciones a 'ABC', Trump señaló que sin el visto bueno estadounidense, el nuevo líder "no va a durar mucho". El presidente estadounidense afirmó que su objetivo es evitar que Irán se convierta en una amenaza nuclear. Trump se mostró dispuesto a aceptar un candidato vinculado a Jamenei si demuestra ser un buen líder. Israel también ha advertido que perseguirá a cualquier sucesor de Jamenei, señalando a la Asamblea de Expertos como un objetivo.

Donald Trump ha avisado al próximo líder supremo de Irán. Al que los 88 miembros de la Asamblea de Expertos iraníes elijan como sucesor del fallecido Ali Jamenei, quien murió durante el primer día de ataques de EEUU y de Israel sobre Teherán. El presidente de norteamericano ha avisado de que si no cuenta con la aprobación estadounidense "no va a durar mucho".

Así lo ha afirmado en palabras en la cadena estadounidense 'ABC', en un día en el que dos miembros de la anteriormente mencionada Asamblea de Expertos han afirmado que ya han decidido quién será el próximo líder supremo. Uno que va a tener que contar, según Trump, con su 'sí': "Si no tiene nuestra aprobación no va a durar mucho".

El republicano, en ese sentido, ha hablado del objetivo de EEUU en el país persa: "Lo que queremos es asegurarnos que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada 10 años cuando yo no esté, para no repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".

Durante estos días, Trump ha avanzado que estaría dispuesto a aceptar un candidato vinculado con Jamenei "si acaba siendo un buen líder". "Hay muchas personas cualificadas para ello", ha expuesto el presidente de Estados Unidos.

La terna de candidatos para suceder al fallecido líder supremo cuenta con nombres como el de su hijo Mojtaba, sus asesores Asghar Hijazi, Ali Lariyani o Sadiq Lariyani, así como a Hasán Jomeini, el nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.

La advertencia de Israel

Por su parte, Israel también tiene en su punto de mira esa Asamblea de Expertos de Irán y al sucesor de Jamenei. El Ejército israelí ha avisado en redes sociales de que va a perseguir a todo aquel que ocupe el puesto de líder supremo como a los que busquen designar un sucesor.

"Queremos decirles que la mano de Israel va a seguir persiguiendo a cualquier sucesor de Ali Jamenei y a todo aquel que busque designar a un nuevo líder supremo", han expuesto en redes.

Y es que han sido claros en su advertencia: "Tras la neutralización del tirano Ali Jamenei, el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse para elegir a un nuevo líder".

Además, han agregado que saben que la Asamblea de Expertos será "en Qom" y han avisado a los que quieran ir: "Serán nuestros objetivos".

