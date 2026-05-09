Nada es como era al comienzo del viaje: así es la complicada situación de las personas a bordo del MV Hondius

Los detalles Aunque pueden moverse con libertad por el barco y tomar el aire en cubierta, han de hacerlo lejos de otros pasajeros o miembros de la tripulación. "Llevan días en una situación difícil", cuenta la ministra Mónica García.

El MV Hondius está a punto de llegar a Tenerife, donde desembarcarán casi 150 personas tras un brote de hantavirus a bordo que ha causado tres muertes. La situación a bordo es complicada, con restricciones para minimizar riesgos, aunque los pasajeros pueden moverse por el barco. Mónica García, ministra de Sanidad, ha enfatizado que se trata de compatriotas en una situación difícil, y se prepara una evacuación sin precedentes. La OMS ha asegurado que el riesgo de salud pública es bajo. A su llegada, se priorizará la privacidad de los pasajeros, quienes contarán con apoyo psicológico.

Quedan horas para que el MV Hondius llegue a las aguas próximas a Tenerife. Para que fondeé en el puerto de Granadilla, lugar donde las casi 150 personas que están a bordo desembarcarán después de que en el interior del crucero se haya desatado un brote de hantavirus, que ha causado tres muertos.

En el interior, todo es diferente a cuando embarcaron. Porque la situación es complicada, con una rutina radicalmente diferente a la que era cuando emprendieron el viaje.

Porque si bien es cierto que tienen libertad total para moverse por el barco y pueden salir a tomar el aire a cubierta, todo han de hacerlo lejos de otros pasajeros o miembros de la tripulación para minimizar riesgos.

"Llevan muchos días viviendo en una situación muy difícil. Así nos lo han trasladado. Tienen muchas ganas de volver a casa y nosotros de que vuelvan", ha compartido Mónica García, ministra de Sanidad.

En sus palabras, ha querido recordar que "no se está hablando ni de casos ni de pacientes": "Estamos hablando de compatriotas".

Ahora, toca una evacuación nunca antes vista. Antes de la misma, la OMS ha querido trasladar un mensaje de calma y de tranquilidad a los vecinos de Tenerife por medio de Tedros Adhanom, su director general.

Ha sido a través de una carta, en la que ha dejado claro que no se está ante otra Covid: "El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus es bajo".

Una vez lleguen a tierra, el objetivo es preservar la privacidad de cada uno de los pasajeros. "Queremos que vuelvan en las mejores condiciones. Nos han dicho que estaban preocupados, que por favor se respetara su privacidad", ha expuesto la ministra.

Sanidad, en ese sentido, ha facilitado a los pasajeros un teléfono de atención psicológica 24 horas. Además, les recibirá un psiquiatra para que lleguen en las mejores condiciones posibles.

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