Trump demanda a California por sus nuevos mapas electorales alegando que hay un sesgo a favor de los latinos

Sí, pero... El estado de Texas realizó la misma fórmula el pasado agosto para beneficio del partido republicano, aunque en esa ocasión el mandatario estadounidense celebró la medida.

Donald Trump sigue en su cruzada contra California y su administración ha anunciado este jueves que ha demandado al estado californiano por el plan de redistribución de los distritos electorales asegurando que es inconstitucional porque hay un supuesto sesgo racial a favor de los latinos.

El pasado 4 de noviembre, los votantes del estado gobernado por Gavin Newson aprobaron por una mayoría (64,4 %) la Proposición 50, una medida que busca una redistribución temporal de los mapas electorales y que daría cinco puestos más en el Congreso de Estados Unidos a los demócratas.

Una noticia que no ha sentado nada bien en la Casa Blanca y, por ello, han presentado una demanda contra la medida. En la misma, el Departamento de Justicia alega que hay pruebas que indican que, con este nuevo mapa, hay una predominancia de la población latina, lo que supuestamente va en contra de la Cláusula de Igualdad de Protección.

"El plan de redistribución de distritos de California es un descarado intento de acaparar poder que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático", declaró la fiscal general, Pamela Bondi, en una nota de prensa.

Ahora bien, lo que se le ha olvidado comentar a la Administración Trump es que California no es el primer estado que modifica su mapa electoral y, de hecho, Newson ya anunció que esta medida era en respuesta a la modificación del mapa electoral que realizó Texas para beneficio del Partido Republicano.

Entonces (el pasado agosto), la Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el proyecto HB4 que les garantiza la victoria en cinco distritos y, por ende, les da cinco representantes más. Eso sí, en esa ocasión Trump no les demandó, sino que les felicitó por aprobar la propuesta.

