La Junta de Andalucía pone en el punto de mira a Amama y pide que demuestren los datos de sus afectadas en los cribados

La Junta de Andalucía ha exigido a la asociación Amama que demuestre los datos de las afectadas por los cribados de cáncer de mama, tras destapar fallos en el sistema. La discrepancia de cifras entre el Gobierno andaluz y Amama es notable: mientras la Junta contabiliza 2.317 casos, Amama asegura que hay casi 4.000 mujeres afectadas. Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha señalado la falta de cooperación de Amama, afirmando que no han proporcionado la información solicitada. Ahora, la Junta ha formalizado su requerimiento, otorgando a la asociación un plazo de 10 días para entregar toda la documentación disponible.

La Junta de Andalucía ha realizado un nuevo movimiento ante la crisis de los cribados de cáncer de mama. Ha puesto en el punto de mira a la asociación Amama, quienes destaparon los fallos, y le ha requerido formalmente que demuestre todos los datos de las afectadas que tienen a su disposición.

Todo ha comenzado a raíz de la discrepancia de datos entre el Gobierno andaluz y la asociación. Según las cifras del Ejecutivo de Juanma Moreno, la Junta tiene contabilizados 2.317 casos. En cambio, la presidenta de la asociación, Ángela Claverol, señalaba en casi 4.000 las mujeres afectadas.

Una diferencia de más de 1.000 personas que ha hecho a Juanma Moreno señalar a la asociación. Durante su intervención este jueves en el Parlamento andaluz, el 'popular' ha asegurado que Amama no les ha facilitado ninguna información al respecto pese a que se la han solicitado.

"Nosotros le hemos dicho a la asociación Amama, desde el minuto uno, que nos ayudara. La hemos invitado. Y, además, le hemos dicho que si ellos conocen casos que el servicio público de salud no conozcan, tienen la obligación de trasladar la información. Hace más de un mes que le hemos pedido la información y no nos la han trasladado", ha trasladado al resto de miembros de la Cámara.

Y, poco después, ese requerimiento lo ha formalizado. La Junta de Andalucía ha transmitido a la asociación que tiene 10 días para facilitares toda la información y documentación de la que dispongan sobre todas las mujeres afectadas.

