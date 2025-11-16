A lo John Lennon: Nicolás Maduro canta 'Imagine' por la "peace" ante la creciente tensión con Estados Unidos

El contexto A pesar de no saberse la canción, el mensaje del líder de Venezuela llega en un momento en que EEUU ha iniciado prácticas militares en Trinidad y Tobago a apenas 11 kilómetros de su país.

Nicolás Maduro ha protagonizado un curioso acto en Caracas, cantando "Imagine" de John Lennon para abogar por la paz ante la creciente tensión con Estados Unidos. Aunque con dificultades para recordar la letra, su mensaje fue claro: "Paz, paz, paz. Hagan todo por la paz". En un inglés peculiar, Maduro instó a evitar una guerra en el Caribe y Sudamérica. Desde Caracas, llamó a los venezolanos a movilizarse con la bandera en alto, respondiendo a los ejercicios militares de EE.UU. cerca de Venezuela. Donald Trump, por su parte, ha insinuado tener un plan para Venezuela, mientras la ONU denuncia las acciones militares estadounidenses en el Caribe.

Nicolás Maduro ha cantado por la paz en Caracas. Ha cantado ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Lo ha hecho de manera completa, total y absolutamente literal, porque el líder del país caribeño se ha puesto el traje de John Lennon para interpretar el tema 'Imagine' del que fuera miembro de los Beatles.

Para, al menos, tratar de interpretarlo. Porque le daba la risa. Porque tampoco se acordaba del todo de la letra de la mítica canción del británico. Su mensaje, eso sí, claro. "Paz. Paz. Paz. Hagan todo por la paz, como decía John Lennon".

Todo, en inglés. En ese inglés tan suyo que tanto está practicando últimamente. "Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Listen to me, war of Caribe, war in South America? No. No. Peace? Yes".

Traducido, Maduro llamó a la paz y aludió a los ciudadanos de Estados Unidos para evitar una guerra en el Caribe y en Sudamérica.

Porque el líder de Venezuela ha hecho un llamamiento a su pueblo desde Caracas. "Convoco una vez más a todo el pueblo de los estados orientales en perfecta fusión popular, militar y policial a establecer una vigilia y marcha permanente en las calles del país con la bandera de Venezuela en alto", ha expresado.

Todo, en respuesta a los "irresponsables y amenazantes" ejercicios militares de EEUU en aguas cada vez más cercanas a Venezuela.

"Ellos dicen que van a hacer las maniobras de lunes a jueves. El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que usen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe", ha declarado el líder venezolano en el acto de juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), que aspiran a ser la base de la estructura del Partido Socialista Unificado de Venezuela.

Y es que Donald Trump ha asegurado que ya tiene claro cuál será el siguiente paso a seguir en lo que respecta a Venezuela. Eso sí, no ha dicho cuál es.

Además, los ataques de EEUU a supuestas narcolanchas en los mares caribeños han dejado ya más de 70 muertos. La ONU ha denunciado estas prácticas como asesinatos extrajudiciales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.