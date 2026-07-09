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En Azuqueca de Henares

La peor pesadilla de unos vecinos de viviendas públicas en Guadalajara: cansados de pagar derramas ante la pasividad de la constructora

Los detalles Las viviendas de protección oficial fueron entregadas hace dos años a los vecinos. Además de caerse a pedazos, hay goteras en los garajes, tuberías que no van a ninguna parte y desagües cegados.

CONSTRUCTORA GUADALAJARA

Más de un mes con grietas llevaba el muro del garaje. Los vecinos dieron parte a la constructora, pero lo arregló a tiempo y el muro acabó desplomándose.

Este desplome no es el único desperfecto de obra que han denunciado los vecinos, también humedades, pisos en los que les entra el aire por los enchufes de la luz, goteras, inundaciones o zonas mal acabadas.

"Cuando llueve, el agua vierte adentro a la escalera. Cualquier persona que baje por ahí se puede resbalar", explican los vecinos.

Charo, una de las vecinas, muestra a Más Vale Tarde otro de los graves problemas: el pozo de aguas fecales. Una vez cuando llovió se inundó todo el garaje.

Los problemas no han cesado en esta comunidad de vecinos desde que les entregaron las casas, hace menos de dos años. El ascensor también se inundó, la piscina, en plena ola de calor, se ha tenido que cerrar porque todo el agua se filtra a la zona de los garajes.

Muchas goteras, por ejemplo, están causadas directamente por el riego de la parte de arriba de la piscina.

Ángel enseña su casa a Más Vale Tarde: "Hay una grieta después del muro del garaje. Ya estoy con miedo". No entiende cómo puede haber estos desperfectos en pisos nuevos. "La ilusión que tienes al entrar a tu casa y no tener preocupaciones de nada".

Durante todo este tiempo los desperfectos no han tenido solución, salvo pagar derramas. Los vecinos ya no pueden más, quieren que la constructora se haga responsable.

"Nos dan largas, nos arreglan y nos mandan correos como diciendo ya vendremos o no va a pasar nada", comentan a laSexta.

Solo quieren poder vivir tranquilos sin más sustos.

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