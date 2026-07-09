La peor pesadilla de unos vecinos de viviendas públicas en Guadalajara: cansados de pagar derramas ante la pasividad de la constructora

Los detalles Las viviendas de protección oficial fueron entregadas hace dos años a los vecinos. Además de caerse a pedazos, hay goteras en los garajes, tuberías que no van a ninguna parte y desagües cegados.

Los vecinos de una comunidad llevan más de un mes lidiando con graves desperfectos en sus viviendas. El muro del garaje, que presentaba grietas, se desplomó tras no ser reparado a tiempo por la constructora. Además, han denunciado humedades, goteras, inundaciones y zonas mal acabadas. El agua entra por los enchufes y el pozo de aguas fecales se inunda con la lluvia. La piscina ha tenido que cerrarse porque el agua se filtra a los garajes. Los vecinos, cansados de pagar derramas sin soluciones efectivas, exigen que la constructora asuma su responsabilidad y resuelva estos problemas.

Más de un mes con grietas llevaba el muro del garaje. Los vecinos dieron parte a la constructora, pero lo arregló a tiempo y el muro acabó desplomándose.

Este desplome no es el único desperfecto de obra que han denunciado los vecinos, también humedades, pisos en los que les entra el aire por los enchufes de la luz, goteras, inundaciones o zonas mal acabadas.

"Cuando llueve, el agua vierte adentro a la escalera. Cualquier persona que baje por ahí se puede resbalar", explican los vecinos.

Charo, una de las vecinas, muestra a Más Vale Tarde otro de los graves problemas: el pozo de aguas fecales. Una vez cuando llovió se inundó todo el garaje.

Los problemas no han cesado en esta comunidad de vecinos desde que les entregaron las casas, hace menos de dos años. El ascensor también se inundó, la piscina, en plena ola de calor, se ha tenido que cerrar porque todo el agua se filtra a la zona de los garajes.

Muchas goteras, por ejemplo, están causadas directamente por el riego de la parte de arriba de la piscina.

Ángel enseña su casa a Más Vale Tarde: "Hay una grieta después del muro del garaje. Ya estoy con miedo". No entiende cómo puede haber estos desperfectos en pisos nuevos. "La ilusión que tienes al entrar a tu casa y no tener preocupaciones de nada".

Durante todo este tiempo los desperfectos no han tenido solución, salvo pagar derramas. Los vecinos ya no pueden más, quieren que la constructora se haga responsable.

"Nos dan largas, nos arreglan y nos mandan correos como diciendo ya vendremos o no va a pasar nada", comentan a laSexta.

Solo quieren poder vivir tranquilos sin más sustos.

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