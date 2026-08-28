Dinamarca vuelve a regañar a España por Ceuta y pide más control de las fronteras: "La migración supone una amenaza grave"

Los detalles Las críticas de la primera ministra de Dinamarca llegan tras su unión a la ultra Meloni para denunciar la llegada de migrantes ilegales. "No aceptamos la inmigración descontrolada a Europa y hemos promovido una política de inmigración rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa", denunciaron.

Dinamarca ha expresado su preocupación por la crisis migratoria en Europa, calificando a los migrantes como una "grave amenaza" y subrayando la importancia de controlar las fronteras. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha insistido en la necesidad de mantener la seguridad en las sociedades europeas. Este mensaje llega tras la inesperada alianza entre Italia y Dinamarca, liderada por Frederiksen y Giorgia Meloni, en contra de la inmigración descontrolada. Ambas líderes, a pesar de sus diferencias políticas, han promovido una política de inmigración estricta en Europa. Italia implementó controles en aeropuertos y puertos, medidas que España replicó posteriormente.

Aunque sin mencionar específicamente a Ceuta, Dinamarca se ha vuelto a pronunciar sobre la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 31 de julio. En un mensaje muy duro contra los migrantes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, los ha calificado de grave amenaza y ha insistido en mantener el control sobre nuestras fronteras.

"Recientemente, hemos vuelto a comprobar cómo la migración supone una amenaza grave y concreta para Europa", ha asegurado Frederiksen. "Es absolutamente fundamental que mantengamos el control sobre nuestras fronteras y que nos mantengamos unidos para garantizar la seguridad de nuestras sociedades y nuestros ciudadanos", ha exigido.

Este mensaje de Dinamarca llega solo unos días después de que se produjera la unión inesperada de dos países, de dos mujeres líderes, en contra de las personas migrantes que llegan hasta Europa. Porque hay que recordar que Italia y Dinamarca se aliaron para rechazar "la inmigración descontrolada" y para pedir la repatriación de estas personas en terceros países.

Giorgia Meloni lleva años siendo la abanderada europea de la lucha contra la migración, pero nadie se esperaba que a su campaña se uniera su homóloga danesa, Mette Frederiksen. Ambas publicaron un comunicado conjunto en el que se podía leer: "Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa".

Así, ambas afirmaron: "No aceptamos la inmigración descontrolada a Europa y hemos promovido una política de inmigración rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa".

Italia introdujo controles en aeropuertos y puertos para los viajeros procedentes de España después de lo acontecido en Ceuta y, posteriormente, el Gobierno español, ante la negativa italiana de levantarlos, impuso la misma medida para los que lleguen de Italia.

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