El ansia conquistadora de Trump lo puede todo: promete que la Humanidad volverá a pisar la Luna antes de acabar su mandato

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU homenajea a la tripulación del Artemis II, la misión que sobrevoló el satélite en abril de este año, y asegura que habrá "una colonia" en la Luna que ya se está construyendo. También ha anunciado la creación de la futura Academia Militar Espacial.

Donald Trump ha declarado su intención de que Estados Unidos vuelva a la Luna antes de 2028, durante una ceremonia en honor a la tripulación del Artemis II en el Centro Espacial Johnson. Además de prometer el regreso lunar, mencionó la construcción de una colonia en la Luna y destacó que la NASA ya está trabajando en una nave espacial de propulsión nuclear para una misión a Marte en 2028. Trump también anunció la creación de la Academia Militar Espacial, una nueva institución académica dedicada a formar a militares, ingenieros y operadores civiles en el ámbito espacial, firmando una orden ejecutiva para su establecimiento.

Donald Trump necesita llegar a cada rincón del mundo... y también de fuera. Las ansias conquistadoras del presidente de Estados Unidos no tienen límite y este viernes afirmaba que no culminará su segundo mandato sin que la Humanidad vuelva a la Luna. Es decir, antes de 2028 y más de medio siglo después de que lo hiciera la misión del Apolo 17 en 1972.

Trump ha realizado esta promesa durante la ceremonia de homenaje a la tripulación del Artemis II, la misión que sobrevoló el satélite en abril de este año, celebrada en el Centro Espacial Johnson en Houston (Texas); un evento caracterizado por otros anuncios sobre el futuro del programa espacial de Estados Unidos, como la instalación de una colonia en la Luna.

Pero no se ha quedado ahí. "Vamos a tener una colonia. De hecho la están construyendo ahí arriba, en la Luna", ha asegurado, antes de recordar que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, "ya ha comenzado a trabajar en la primera nave espacial interplanetaria de propulsión nuclear, que se lanzará en 2028 en una misión a Marte."

Una Academia Militar Espacial

El presidente de Estados Unidos también ha anunciado la creación de la futura Academia Militar Espacial, la primera institución académica militar desde la fundación en 1954 de la Academia de la Fuerza Aérea.

"Necesitamos educar y capacitar a toda una generación de militares, ingenieros y operadores civiles cualificados, emitiremos una orden ejecutiva para iniciar el proceso de creación de una nueva academia nacional: la Academia Espacial de Estados Unidos", ha anunciado Trump.

"Piensas en West Point, piensas en Annapolis, piensas en la Academia de la Fuerza Aérea, piensas en las academias de la Guardia Costera. Muy bien, todas son excelentes, pero ahora vamos a tener la Fuerza Espacial. Vamos a tener una academia para lo que más les apasiona a las personas presentes en esta sala", ha añadido el mandatario, que minutos después ha firmado la correspondiente orden ejecutiva.

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