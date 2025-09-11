Keir Starmer destituye al embajador británico en EEUU por sus vínculos con Epstein

El contexto El líder laborista afrontaba fuertes presiones de los partidos de la oposición para que retirase a Mandelson por las revelaciones sobre el vínculo de este con Epstein, fallecido en 2019 en la cárcel tras ser acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha destituido con efecto inmediato a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, tras salir a la luz el pasado vínculo del diplomático con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, según ha informado este jueves el Gobierno.

El secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty, ha comunicado a los diputados en la Cámara de los Comunes la decisión que ha tomado Starmer, una semana antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, inicie una visita de Estado de dos días al Reino Unido.

El líder laborista afrontaba fuertes presiones de los partidos de la oposición para que retirase a Mandelson por las revelaciones sobre el vínculo de este con Epstein, fallecido en 2019 en la cárcel tras ser acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

Starmer le recrimina su defensa de Epstein

"Los correos electrónicos muestran que la intensidad y amplitud de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es sustancialmente diferente de la que se sabía en el momento de su designación", reza una nota difundida por la propia Embajada, según la cadena BBC.

En particular, Starmer recrimina al embajador declaraciones como que la primera condena contra el magnate "fue un error". "En vista de todo esto, y teniendo en cuenta a las víctimas de los delitos de Epstein, (Mandelson) ha sido apartado como embajador con efecto inmediato", ha confirmado.

El embajador ha calificado de "muy vergonzosas" estas palabras, aunque ha defendido que "nunca" presenció ni sospechó de ninguna "actividad criminal" por parte del empresario, que se suicidó en agosto de 2019 cuando estaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses.