Ahora

Escándalo en el Reino Unido

Keir Starmer destituye al embajador británico en EEUU por sus vínculos con Epstein

El contexto El líder laborista afrontaba fuertes presiones de los partidos de la oposición para que retirase a Mandelson por las revelaciones sobre el vínculo de este con Epstein, fallecido en 2019 en la cárcel tras ser acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

Keir Starmer, primer ministro de Reino UnidoKeir Starmer, primer ministro de Reino UnidoEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha destituido con efecto inmediato a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, tras salir a la luz el pasado vínculo del diplomático con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, según ha informado este jueves el Gobierno.

El secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty, ha comunicado a los diputados en la Cámara de los Comunes la decisión que ha tomado Starmer, una semana antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, inicie una visita de Estado de dos días al Reino Unido.

El líder laborista afrontaba fuertes presiones de los partidos de la oposición para que retirase a Mandelson por las revelaciones sobre el vínculo de este con Epstein, fallecido en 2019 en la cárcel tras ser acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

Starmer le recrimina su defensa de Epstein

"Los correos electrónicos muestran que la intensidad y amplitud de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es sustancialmente diferente de la que se sabía en el momento de su designación", reza una nota difundida por la propia Embajada, según la cadena BBC.

En particular, Starmer recrimina al embajador declaraciones como que la primera condena contra el magnate "fue un error". "En vista de todo esto, y teniendo en cuenta a las víctimas de los delitos de Epstein, (Mandelson) ha sido apartado como embajador con efecto inmediato", ha confirmado.

El embajador ha calificado de "muy vergonzosas" estas palabras, aunque ha defendido que "nunca" presenció ni sospechó de ninguna "actividad criminal" por parte del empresario, que se suicidó en agosto de 2019 cuando estaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Las 6 de laSexta

  1. La inspectora de Hacienda que investigó al novio de Ayuso, ante la jueza: "Como tenía muchos beneficios, hizo facturas falsas"
  2. El FBI pide la colaboración ciudadana para dar con el asesino del activista 'trumpista' Charlie Kirk
  3. Polonia pide una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
  4. Ángel Víctor Torres admite estar "molesto" por el 'no' a la reducción de la jornada laboral: "Que la ciudadanía saque sus conclusiones"
  5. Los audios que demuestran que Pradas sí dio órdenes sobre la alerta del día de la DANA, pese a haberlo negado ante la jueza
  6. El 84% de las chicas adolescentes de entre 12 y 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso con IA