El príncipe Andrés invitó a Epstein y a una mujer rumana "muy mona" a una cena privada en Buckingham en 2021

El príncipe Andres ha vuelto a aparecer en los correos electrónicos de Jeffrey Epstein. En más mensajes que habría tenido con el pederasta y financiero estadounidense. En documentos difundidos por la Administración de EEUU y que recogen en la prensa británica. Según informan, el exduque de York le invitó tanto a él como a una mujer rumana "muy mona" a una cena privada en el Palacio de Buckingham en 2010.

Así lo recogen dichos mensajes, parte de los archivos de Epstein, que muestran además que la chica fue invitada a petición del magnate, que en ese momento estaba en Londres y quería que lo acompañase a la cita junto con otros conocidos.

En el intercambio de correos, Epstein contactó con Andrés para verse y él le ofreció entonces varias opciones. Entre ellas, ir a un restaurante o a un salón privado... y también el directamente ir a Buckingham.

"Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y tener mucha más privacidad", propuso el hermano de Carlos III, que firmó con su inicial 'A'. Epstein aceptó la oferta: Bp (por Palacio de Buckingham), por favor".

Y luego añadió: "Quiero tiempo en privado contigo. Sin embargo, estoy aquí con (nombres censurados), ¿debería traerles para dar algo de vida?"

"Sí, ¡aquí hay espacio, mucho espacio, para charlar! Tráeles", respondió el expríncipe, despojado de sus títulos por el rey tras conocerse el alcance de su relación con Epstein.

Un Epstein que tenía otra petición. "Añade una más (nombre censurado). Es una rumana muy mona", dijo el pederasta en una cadena de emails que no dan detalles sobre cómo fue la velada. Al día siguiente, eso sí, dijo a la mujer en un correo que Andrés la había encontrado muy guapa: "Y tú no querías ir porque no te gustaban tus vaqueros. Estabas perfecta, y él pensó que eras bella".

Andrés se retiró de la vida pública en 2019 ante la presión social por su amistad con Epstein. En 2025, la estadounidense Virginia Giuffre publicó un libro de memorias donde detallaba que abusó de ella en al menos tres ocasiones cuando era menor de edad.

El segundo hijo varón de Isabel II, que niega las acusaciones, llegó en 2022 a un millonario acuerdo judicial con Giuffre -que se suicidó el pasado abril a los 41 años- para que ésta retirara su demanda civil.

Tras despojarle de su título hereditario de príncipe en octubre, Carlos III ordenó a su hermano mudarse de la mansión de Royal Lodge en el castillo de Windsor (a las afueras de Londres) a una casa en la finca de Sandringham (este de Inglaterra), propiedad privada del soberano.

