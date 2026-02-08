Irán condena a siete años y medio de cárcel a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Los detalles La activista ha sido detenida hasta en 13 ocasiones y suma ya ocho condenas desde 2021. Además, no podrá salir de territorio iraní durante dos años, como ha confirmado su abogado.

Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, ha sido condenada a siete años y medio de prisión por un tribunal revolucionario de Irán. La activista enfrenta cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, siendo esta su octava sentencia desde 2021. Su abogado, Mostafa Nili, informó que la condena incluye seis años por congregación y colusión, y un año y medio por actividad propagandística, además de dos años de prohibición de salida del país. Mohammadi fue arrestada violentamente mientras participaba en un homenaje al abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi. A pesar de su delicada situación, Mohammadi ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, lo que le valió el reconocimiento del Comité Nobel por su lucha contra la opresión de las mujeres y por la promoción de los derechos humanos.

Un tribunal revolucionario de Irán ha condenado a Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz, a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propagan contra el sistema. Es la octava sentencia contra la activista desde 2021.

Así ha informado Mostafa Nili, su abogado, en X: "Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística y, como pena complementaria, a dos años de prohibición de salir del país".

Todo, después de su arresto en Irán. Después de su nuevo arresto en Irán. Según denunció su fundación, dicha detención se produjo "de forma violenta" mientras participaba en el homenaje a Khosrow Alikordi, conocido abogado de derechos humanos que apareció muerto en su oficina hace una semana.

Según la "información creíble" que maneja su fundación, la activista, de 53 años, estaba en el acto cuando varios agentes de seguridad la rodearon, la golpearon y la detuvieron.

"La familia de Narges Mohammadi y otros detenidos han declarado que la violenta detención fue acompañada de palizas, insultos y obscenidades", ha publicado la Fundación Narges Mohammadi en su cuenta en la red social X.

Minutos antes de su arresto, tal y como se ve en las imágenes que la propia fundación ha compartido, se escuchó a la activista corear lemas como 'Viva Irán'.

Además de a Mohammadi, Irán también detuvo a los activistas Asadollah Fakhimi, Akbar Amini, Hasan Bagherinia y Abolfazl Abri.

Su situación ya era de por sí delicada. Mohammadi, premio Nobel de la Paz en 2023, estaba en libertad condicional desde hace un año por sus problemas médicos.

Su historial represivo habla por sí solo: 13 detenciones, ocho condenas y un último ingreso en prisión en 2021. Aún así, Mohammadi ha seguido denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, desde la pena de muerte hasta la violencia contra las mujeres que no llevan el velo obligatorio.

Por todo ello, el Comité Nobel reconoció su lucha otorgándole el Premio Nobel de la Paz, "por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos y la libertad para todos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.