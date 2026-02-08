PP y Vox continúan su batalla política a nivel autonómico y nacional entre "guerritas sucias" y "votos inútiles"

Los detalles El líder de la formación aragonesa, Jorge Azcón, que se posiciona como favorito en las elecciones, asegura que el voto a los 'populares' "sí es útil".

El Partido Popular y Vox están en plena confrontación, intensificada por las elecciones autonómicas en Aragón. Santiago Abascal, líder de Vox, acusó al PP de participar en una "estafa política", lo que provocó una respuesta contundente de Jorge Azcón, líder del PP en Aragón. A pesar de la tensión, el PP aún necesitaría a Vox para gobernar, ya que no alcanzaría la mayoría absoluta. Vox, por su parte, aspira a duplicar sus escaños. A nivel nacional, el PP está preocupado por el crecimiento de Vox entre los jóvenes y ha intentado replicar sus estrategias, evidenciando su conflicto interno.

El Partido Popular y Vox ya no esconden que están en guerra. Líderes de ambas formaciones se han visto envueltos en un panorama de acusaciones cruzadas que se ha visto engrandecido con la llegada de las elecciones autonómicas de Aragón este domingo.

Por su parte, Santiago Abascal acusaba a los 'populares' de participar en una "estafa política", algo que no sentó muy bien al líder aragonés, Jorge Azcón, que respondió firme: "Nos llama estafadores el populista de él. El PP es el voto útil, el tuyo el inútil".

Sin embargo, la campaña electoral en Aragón comenzó de una manera muy diferente a cómo ha finalizado. A pocas horas de saber quién ganará este round, estas son sus expectativas: el PP seguiría necesitando a Vox y descarta la mayoría absoluta. Los 'populares' esperan alcanzar los 30 escaños, pero no llegar a los 34, mientras que los de Abascal esperan duplicar los siete que lograron en las elecciones anteriores.

Esta lucha va más allá de Aragón, enfocándose en las formaciones a nivel nacional. "No sabéis hacer otra cosa que guerritas sucias y gestionar las políticas del PSOE. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo que os pide el cuerpo y la poltrona. Porque sois lo mismo", dicen desde Vox al PP.

La preocupación ante este posible crecimiento de la formación verde traspasa lo autonómico y es que el PP estaría "muy preocupado porque a los votantes jóvenes les encanta Vox", dijo Javier Chicote en laSexta Xplica. Ante eso, el PP opta por mimetizarse con la ultraderecha recurriendo al mismo grupo musical con el que ya contó Vox en su acto de cierre de campaña en el que además destaca la presencia de un perfil conocido por difundir bulos y por hacer preguntas incómodas.

El agitador Vito Quiles evidenció en su visita a Aragón la deriva en la que se está embarcando el Partido Popular, que ha intentado copiar estrategias de la ultraderecha mientras sigue su guerra política con Vox.

