Los detalles El pasado 21 de octubre, un familiar alertó a la Policía y a los servicios de emergencia de que Periš sufría pensamientos paranoicos. Ese mismo día fue trasladado por los servicios médicos a una clínica psiquiátrica de Zagreb, donde terminó falleciendo por una parada cardíaca.

La indignación en Croacia ha crecido tras la publicación de imágenes de cámaras de seguridad de un hospital psiquiátrico en Zagreb, que muestran la inmovilización de Kristian Josip Periš, un atleta de 32 años, quien falleció por una parada cardíaca. Las imágenes revelan que fue golpeado, sufrió fracturas en las costillas y fue estrangulado, lo que ha generado protestas en el país, con almohadas como símbolo de denuncia. La presión ha llevado a la dimisión de la directora del centro y a la apertura de una investigación penal contra cuatro trabajadores sanitarios por homicidio agravado.

La indignación en Croacia se ha disparado tras la publicación de las imágenes de las cámaras de seguridad de un hospital psiquiátrico de Zagreb. Ocho minutos de grabación que muestran la actuación de varios sanitarios durante la inmovilización de un paciente y que han provocado una oleada de protestas en el país. El fallecido es Kristian Josip Periš, atleta de la selección nacional croata de lanzamiento de peso y disco, que tenía tan solo 32 años.

El pasado 21 de octubre, un familiar alertó a la Policía y a los servicios de emergencia de que Periš sufría pensamientos paranoicos. Ese mismo día fue trasladado por los servicios médicos a una clínica psiquiátrica de Zagreb, donde terminó falleciendo por una parada cardíaca.

Ahora, las imágenes de vigilancia han reavivado la polémica sobre lo ocurrido aquella noche. Según la denuncia de la familia, el deportista fue golpeado, sufrió fracturas en las costillas y fue estrangulado durante el procedimiento de inmovilización.

Hasta nueve personas se abalanzaron sobre él y, según las imágenes difundidas, uno de los trabajadores llegó a colocarle una almohada sobre la cara. Por su parte, el abogado de la familia denuncia la gravedad de lo sucedido: "Poco después, se difundió un video de vigilancia que demostró que lo habían golpeado, estrangulado, le habían fracturado las costillas y, como consecuencia de ese procedimiento ilegal, perdió la vida".

Una oleada de protestas

La difusión de la grabación ha provocado protestas en Croacia, en las que las almohadas se han convertido en símbolo de denuncia y de recuerdo al deportista. Los manifestantes exigen responsabilidades y critican la falta de actuación de quienes, aseguran, deberían haber denunciado lo ocurrido: "Hemos perdido toda la confianza, absolutamente toda, porque quienes debían haber alzado la voz guardaron silencio", denuncia una de las asistentes a la concentración.

La presión ha provocado la dimisión de la directora del centro y la apertura de una investigación penal contra cuatro trabajadores sanitarios, sospechosos de homicidio agravado de una persona especialmente vulnerable. Y toda esa indignación se ha disparado después de que la prensa local publicara las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital, que muestran la actuación de los sanitarios que trataban de inmovilizar al deportista. La directora del centro ha dimitido.

La directora del centro ha dimitido y se ha abierto una investigación penal contra cuatro trabajadores sanitarios, sospechosos de homicidio agravado de una persona especialmente vulnerable.

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