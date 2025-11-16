Tragedia en el Congo: 80 muertos y decenas de desaparecidos tras derrumbarse una mina

Los detalles El Gobierno congoleño ha informado de que un puente improvisado sobre una zanja se derrumbó por la acumulación de mineros artesanales en medio de una avalancha humana.

Al menos 80 personas han muerto y decenas están desaparecidas tras el derrumbe de un puente improvisado en la mina Kalando, cerca de Mulondo, en la provincia de Lualaba, República Democrática del Congo. El colapso ocurrió debido a la acumulación de mineros artesanales y el pánico generado por disparos de militares en la zona, causando una avalancha humana. La zanja, excavada por una empresa china, se convirtió en una trampa mortal. La cooperativa COMIKAM y mineros han denunciado la presencia militar y exigen su retirada, así como una investigación independiente para esclarecer responsabilidades.

Al menos 80 personas han muerto y hay decenas de desaparecidos tras un derrumbe en la mina Kalando, cerca del pueblo de Mulondo, territorio de Mutshatsha, en la provincia de Lualaba, en el sur de República Democrática del Congo.

El Servicio de Asistencia y Supervisión de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala del Gobierno congoleño ha informado de que un puente improvisado sobre una zanja se derrumbó por la acumulación de mineros artesanales en medio de una avalancha humana.

El pánico se desató debido, al parecer, a los disparos efectuados por militares presentes en la zona, lo que provocó que decenas de mineros cayeran consecutivamente sobre la zanja que salvaba el puente y aplastándose unos a otros.

La zanja, excavada por una empresa minera china, servía como límite y barrera de seguridad, pero se convirtió en una trampa mortal cuando la estructura de madera colocada sobre ella cedió tras no soportar el peso de los aterrorizados trabajadores, según el informe oficial, citado por el medio congoleño 'Actualité'.

La cooperativa COMIKAM y los mineros artesanales han denunciado reiteradamente ante las autoridades la ocupación del yacimiento por parte de militares y actores no autorizados que habrían expulsado a las cooperativas y a los mineros artesanales en varias ocasiones en favor de socios privados chinos.

Los mineros han protestado espontáneamente tras el incidente, tras lo cual el secretario provincial de Interior se desplazó hasta el lugar para intentar mediar. Los manifestantes exigen la retirada inmediata de los militares del lugar y la apertura de una investigación independiente para depurar responsabilidades. Las impactantes imágenes del suceso, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

