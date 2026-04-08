Las derrotas de Trump en la guerra contra Irán: el régimen resiste, hay que pagar para cruzar Ormuz y pierde apoyos hasta en el mundo MAGA

La otra cara Según el presidente de los Estados Unidos, también ha sumado victorias. La Casa Blanca se muestra eufórica y aseguran que Trump "ha hecho historia" en esta guerra. Además, han eliminado a 20 líderes o altos mandos del régimen, ganando argumentos para sumar 1,5 billones de dólares a su gasto en defensa.

El primer día de la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán ya muestra tensiones con nuevos bombardeos y el bloqueo del estrecho de Ormuz. En Washington, el ambiente es de euforia, con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, proclamando una "victoria histórica" de Trump en Irán. Sin embargo, esta afirmación es cuestionable. A pesar de las bajas en el ejército iraní, el régimen sigue resistiendo políticamente. Trump enfrenta críticas por no lograr cambios democráticos en Irán y por la pérdida de popularidad en Estados Unidos. Aunque propone aumentar el gasto militar, sus presuntos negocios durante la guerra generan controversia.

Día uno de la tregua de dos semanas acordada 'in extremis' por Estados Unidos e Irán, un alto el fuego que ya se tambalea por nuevos bombardeos y un estrecho de Ormuz de nuevo bloqueado, y los mercados son todo celebración. También se han vivido síntomas de fiesta en Washington. En la Casa Blanca, este miércoles, están crecidos y eufóricos. Tanto que el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha asegurado que lo que ha conseguido Donald Trump en Irán es una "victoria con mayúsculas".

"La operación 'Furía Épica' fue una victoria histórica y aplastante en el campo de batalla. Una victoria militar con mayúsculas", ha dicho Hegseth. Pero, ¿es una realidad? Tras lo visto en 40 días de guerra en Oriente Medio y en la zona del golfo Pérsico y tras los nuevos bombardeos recíprocos en el primer día de esta estrenada tregua, es cuestionable que Donald Trump haya ganado y logrado sus objetivos en Irán.

Repasamos sus derrotas y victorias. Los argumentos en contra y a favor de la afirmación de una "victoria histórica" de Estados Unidos, y de paso del Israel de Benjamín Netanyahu, en contra del régimen de los ayatolás en Irán. Estas son las tres principales razones que desmienten a la Casa Blanca o las grandes derrotas que Trump ha sumado a su mandato al iniciar la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero.

La principal: aunque el régimen iraní está débil militarmente, políticamente resiste. Lo han demostrado tras las múltiples muertes de sus altos mandos y han mantenido a raya a los opositores. Trump vendió que iba a llevar la democracia a Irán y, a fecha de este miércoles, nada ha cambiado.

La segunda derrota de Trump en Irán tiene que ver con el estrecho de Ormuz. Antes de la guerra, por aquí cruzaban unos 138 cargueros al día y lo hacían gratis.

Pese al acuerdo de tregua de dos semanas, en la tarde de este miércoles, Irán sigue cobrando a los buques que cruzan Ormuz. Solo los que ellos eligen y siempre y cuando paguen un peaje de un dólar por barril. Antes de la guerra, Ormuz era gratis.

La última, pero no por ello menos importante, derrota de Trump tiene que ver con cómo le ven los suyos, los estadounidenses. Porque su popularidad ha bajado en EEUU, según ha contado la 'CNN', pero también ha perdido el apoyo de sus amigos de la cadena 'FOX'. El presidente y magnate se queda sin amigos y sin votantes, pero también sin espacio en su propio mundo, en el universo MAGA que él mismo sostiene.

Las 'victorias' de Trump en Irán

Es cierto que el Ejército iraní ha sufrido bajas y pérdidas de mando. Está obviamente en peor situación que cuando comenzó la guerra. De hecho, no son pocas las muertes que Estados Unidos e Israel han causado entre los altos mandos del régimen en Irán.

Alí Jameneí como líder supremo de Irán, Alí Larijani como jefe de Seguridad y Mayid Jadamí, hasta su asesinato, el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, fueron asesinados por EEUU e Israel en la guerra de Oriete Medio

En la imagen superior, se puede ver a algunos de los líderes políticos y militares ejecutados en los últimos días por los soldados de Trump y Netanyahu. En concreto, han matado a 20 líderes o altos mandos. Los más destacados han sido la eliminación de Alí Jamenei como líder supremo de Irán, Alí Larijani como jefe de Seguridad y Mayid Jadamí, hasta su asesinato, el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

Esto le ha venido bien para seguir insistiendo en su deseo de aumentar brutalmente el gasto militar. Porque ya ha puesto sobre la mesa un proyecto en el que pide subir el gasto en Defensa hasta los 1,5 billones de dólares. De apoderarse, EEUU tendría cerca del 40% más para sus guerras y defensa. También sería el mayor incremento en décadas.

Sin olvidar sus presuntos negocios justo antes y durante la guerra. Porque la Casa Blanca tuvo que salir a desmentir que Trump y los suyos hayan aprovechado los vaivenes de los precios en las materias primas para ganar dinero. Turbulencias que él mismo ha creado.

"No se tolera que ningún funcionario de la Administración Trump se enriquezca ilegalmente gracias a información privilegiada". Esas fueron las palabras exactas usadas por Washington. Veremos con el tiempo si son o no ciertos.

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