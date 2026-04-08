Irán y EEUU celebran su acuerdo de alto el fuego: Trump reivindica una "victoria total" y Teherán permitirá el "paso seguro" por Ormuz

Manifestantes en las calles de Teherán queman banderas de Estados Unidos e Israel tras firmarse el alto el fuego con Irán

Sí, pero... Israel asegura aceptar el alto el fuego pero aclara que el acuerdo no incluye al Líbano, donde en las últimas horas han muerto ocho personas en un ataque israelí en Sidón.

Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas tras la ofensiva de Trump e Israel, condicionado a la apertura segura del estrecho de Ormuz. El ministro iraní, Seyed Abbas Araghchi, confirmó la aceptación de un marco de negociación de 10 puntos, asegurando el cese de operaciones defensivas si se detienen los ataques. Trump celebró una "victoria total" y destacó el rol de China en las negociaciones. Pakistán espera iniciar negociaciones el 10 de abril. Mientras tanto, Irak y otros países del Golfo esperan que el acuerdo reduzca las tensiones regionales. Sin embargo, se reportaron ataques con misiles desde Irán tras el anuncio. Los mercados reaccionaron positivamente, con un desplome en los precios del petróleo. La guerra ha dejado más de 5.000 muertos, incluidos 1.600 civiles iraníes.

Hay acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas en sus ataques cruzados tras el inicio de la ofensiva de las fuerzas de Donald Trump junto con las de Israel a finales de febrero. El anuncio llegó a escasos minutos de que se cumpliese el ultimátum del presidente de Estados Unidos a Teherán, que fue quien anunció el cese de las hostilidades. Eso sí, siempre que Teherán "acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz".

Tras las palabras de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi, emitió un comunicado —compartido también por el mandatario estadounidense— en el que se confirma la "aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones" con Estados Unidos, a lo que añade dos puntos claves: "Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras Poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas. Por un periodo de dos semanas, el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz será posible mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas".

Es decir, Irán no atacará más si no es atacada por parte de EEUU e Israel y coordinará el "paso seguro" por el estrecho de Ormuz, permitiendo así desbloquear la situación en un enclave por el que pasa una quinta parte del petróleo a nivel mundial.

En una entrevista con AFP, Trump asegura haber logrado una "victoria total y completa" en Irán, un conflicto que permite —dice— que EEUU pueda gestionar "a la perfección" el uranio enriquecido en poder de Teherán. Irán también habla de victoria, mientras que el mayor 'pero' lo encontramos en Israel, que apoya el alto el fuego, pero que añade que este cese de los ataques no incluye al Líbano.

"Victoria total y completa. Al cien por cien. No hay duda al respecto", celebra Trump, que no descarta volver a utilizar su tono incendiario al hablar de posibles represalias militares contra centrales eléctricas civiles y los puentes de Irán si el acuerdo fracasa: "Tendrán que verlo". Sobre la situación del uranio iraní, Trump cree que se trata de un tema que "se solucionará perfectamente". "De lo contrario no habría llegado a un acuerdo", agrega el mandatario, que defiende que China habría jugado un papel importante para que Irán se sentara a la mesa de negociaciones.

Pakistán espera que las negociaciones comiencen este mismo viernes

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó el alto el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos y anunció que entraba en vigor de forma inmediata. "Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, con efecto inmediato", afirmó Sharif en la red social X.

El mandatario espera que las delegaciones de ambos países asistan a una ronda de negociaciones en Islamabad este viernes, 10 de abril, para negociar un "acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak ha celebrado el acuerdo entre ambos países y ha expresando su esperanza de que ayude a reducir la tensiones regionales. "Este avance se espera contribuya a la desescalada, la reducción de las tensiones regionales y la consolidación de la seguridad y la estabilidad", asegura en un comunicado. Recordemos que Irak ha sido blanco de diversos ataques con misiles y drones contra objetivos principalmente estadounidenses en su territorio, algunos lanzados desde Irán y otros efectuados por milicias locales proiraníes.

El anuncio de Trump: un "alto el fuego bilateral" tras amenazar con hacer "morir a toda una civilización"

El anuncio de Trump representó un nuevo giro radical con respecto a lo que él mismo había comunicado horas antes, cuando amenazó con "la muerte de toda una civilización esta noche" si no se cumplían sus exigencias. Según el mandatario, la razón de este alto el fuego es que da por "cumplidos y superados todos los objetivos militares" que se habían fijado. "Estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio", añadió en su mensaje.

El temor a una economía sin petróleo debilita a EEUU: los países negocian con Irán su paso por el estrecho de Ormuz mientras ignoran la ira de Trump

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán presentó el acuerdo como una victoria sobre Estados Unidos, alegando que Trump había aceptado las condiciones de Irán para poner fin a las hostilidades. En respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: "La verdad es que el presidente Trump y nuestras poderosas fuerzas armadas lograron que Irán aceptara la reapertura del estrecho de Ormuz, y las negociaciones continuarán".

No obstante, una hora después del anuncio de Trump, el ejército israelí informó haber identificado misiles lanzados desde Irán, y se escucharon explosiones de misiles interceptados en Tel Aviv. Países del Golfo, como Kuwait, Baréin, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, también emitieron alertas casi simultáneas y activaron sus defensas aéreas.

Los mercados han respirado aliviados tras este acuerdo y los futuros de las acciones estadounidenses subieron en los minutos posteriores al mensaje de Trump. Los precios del petróleo se han desplomado y los futuros del crudo estadounidense alcanzaron su nivel más bajo desde el 26 de marzo.

La guerra, que ya lleva seis semanas, ha cobrado más de 5.000 vidas en casi una docena de países, incluyendo más de 1.600 civiles en Irán, según recuentos de fuentes gubernamentales y organizaciones de derechos humanos.

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