Rodríguez, sobre un posible acuerdo de paz EEUU-Irán: "El que tiene una prisa predominante por acabar con esto es el propio Trump"

Los detalles El profesor en Relaciones Internacionales asegura que "en el Partido Republicano confluyen una serie de corrientes que no están dispuestas a tolerar un cierre en falso o que continúe la guerra a un coste desorbitado con mínimos resultados".

El profesor Pedro Rodríguez ha analizado el conflicto entre Irán y Estados Unidos, destacando que Donald Trump es quien más prisa tiene por finalizarlo. Desde el 28 de febrero, ambos países viven un tira y afloja, pero Rodríguez señala que Trump busca resolverlo rápidamente, especialmente con la llegada del 'Memorial Day' en EE.UU., cuando los precios de la gasolina y la carne aumentan. Políticamente, Trump y los republicanos enfrentan presión por las elecciones en seis meses y no quieren un conflicto costoso sin resultados claros. Sin embargo, fuerzas como el gobierno de Israel dificultan un cierre rápido.

El profesor en Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha analizado el panorama internacional a nivel político en el marco de la guerra entre Irán y Estados Unidos y, sobre un posible acuerdo de paz y fin del conflicto, ha asegurado que realmente "el que tiene una prisa predominante por acabar con esto es el propio Donald Trump".

Desde el pasado 28 de febrero, Irán y EEUU protagonizan un tira y afloja que parece interminable. Ahora, según Rodríguez, sería el republicano el que tendría más prisa por finalizar el conflicto y ha puesto un ejemplo de lo más claro que muestra la realidad de los estadounidenses.

Este lunes, tal y como explica el profesor, se celebra el 'Memorial Day', Día de los Caídos, en el país norteamericano, jornada en la que "ocurren dos cosas": barbacoas y el comienzo del periodo de las vacaciones.

"La gente coge el coche y tiene que pagar por la gasolina más de 4 dólares por galón y con riesgo de llegar al 5,2 por galón, que es el precio máximo que alcanzó con Joe Biden. Y en la barbacoa, pagarán un 15% más cara la carne de hamburguesa en el último año", ha explicado.

Por lo tanto, dice, "políticamente, el que tiene una prisa evidente por acabar con todo esto es el propio Donald Trump y sobre todo sus correligionarios en el Congreso, que en seis meses tienen elecciones".

"En el Partido Republicano confluyen una serie de corrientes que no están dispuestas a tolerar un cierre en falso o que continúe la guerra a un coste desorbitado con mínimos resultados. Y esto es lo que ha llevado al presidente a anunciar este sábado que todo estaba casi resuelto y hoy, una vez más, a retroceder y darse mucho más tiempo", ha agregado.

Es una situación en la cual "el riesgo de un mal acuerdo es evidente y Trump quisiera acabar cuanto antes": "Pero digamos que hay muchas fuerzas, empezando por el propio gobierno de Israel, que impiden un cierre en falso".

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