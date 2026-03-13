Cuba elige al nieto de Raúl Castro como uno de los interlocutores para negociar con EEUU

EEUU ya negocia una transición en Cuba: 'El Cangrejo', nieto de Raúl Castro, la pieza clave para la caída del régimen

¿Por qué es importante? No es público que Rodríguez Castro ostente ningún cargo dentro del Gobierno de Cuba. Tampoco en el Partido Comunista de la isla ni en el Ejército, pero ha participado en diferentes mediaciones recientes.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado que funcionarios cubanos han mantenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos para buscar soluciones mediante el diálogo a la crisis que enfrenta la isla. Un interlocutor clave en estas negociaciones es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. Cuba, afectada por la escasez de suministros y la crisis de combustibles, busca resolver las diferencias bilaterales con Estados Unidos. Rodríguez Castro, quien ha participado en mediaciones recientes, apareció por primera vez en televisión estatal en reuniones gubernamentales, a pesar de no ocupar cargos oficiales en el Gobierno o el Partido Comunista.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos", han anunciado este viernes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Unas conversaciones que tienen un objetivo claro: el de "buscar soluciones por la vía del diálogo" a la crisis que atraviesa la isla. Pero también un interlocutor clave: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto del expresidente Raúl Castro.

Porque Cuba, ahogada por la falta de suministros habituales y por la actual crisis de combustibles, quiere solucionar "las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones". Y, para ello, cuentan con el nieto de Castro para sentarse a hablar con los EEUU de Donald Trump.

Hay que recordar que la crisis cubana ha crecido fuertemente tras las amenazas lanzadas por el presidente Trump.

Para intentar frenar la situación, el elegido ha sido Raúl Guillermo Rodríguez Castro para negociar; o mejor dicho, se ha reconocido que ya habría participado en diferentes mediaciones recientes. Este viernes ha aparecido por primera vez en la televisión estatal cubana participando en dos citas clave gubernamentales.

El hecho es relevante, además de inédito, porque no es público que Rodríguez Castro ostente ningún cargo dentro del Gobierno de Cuba. Tampoco un puesto clave en el Partido Comunista (PCC, único legal) o en el Ejército de la isla.

Eso sí, había sido el responsable de la seguridad personal de su abuelo, por lo que se le había visto, con relativa frecuencia, en actos públicos. Eso sí, siempre en un discreto segundo plano, justo detrás del expresidente.

La última ocasión en este sentido fue en el recibo en La Habana de los cuerpos de los 32 cubanos muertos en la intervención de EEUU en Venezuela, que concluyó con la captura del presidente de aquel país, Nicolás Maduro. Pero en estas dos citas gubernamentales, Rodríguez Castro no acudió como acompañante, sino solo. Se sentó como uno más, entre representantes del Gobierno cubano y del buró político del PCC.

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