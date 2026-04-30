EEUU insiste en crear una coalición internacional para reactivar la navegación en el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

Los detalles El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, firma una comunicación en la que el Departamento de Estado pide a las embajadas estadounidenses que insten a gobiernos extranjeros a unirse a lo que denominan la 'Estructura de Libertad Marítima'.

La administración de Donald Trump busca formar una coalición internacional para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, según un comunicado del Departamento de Estado. Marco Rubio, secretario de Estado, aprobó la creación de la Estructura de Libertad Marítima (MFC), una iniciativa conjunta con el Pentágono. Esta estructura busca garantizar la seguridad energética y proteger la infraestructura marítima en Oriente Medio. El Departamento de Estado liderará la diplomacia, mientras que el Pentágono coordinará el tráfico marítimo. La propuesta excluye a Rusia, China y otros adversarios, y no espera desviar recursos de estructuras marítimas existentes.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca la participación de otros países para formar una coalición internacional que restablezca la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, según una comunicación del Departamento de Estado a la que ha tenido acceso la agencia Reuters.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aprobó la creación de la Estructura de Libertad Marítima (MFC, por sus siglas en inglés), según la comunicación fechada el 28 de abril, que se describe como una iniciativa conjunta del Departamento de Estado y el Pentágono.

"La MFC constituye un primer paso fundamental en el establecimiento de una arquitectura de seguridad marítima posconflicto para Oriente Medio. Este marco es esencial para garantizar la seguridad energética a largo plazo, proteger la infraestructura marítima crítica y mantener los derechos y libertades de navegación en las rutas marítimas vitales", señala el comunicado.

El componente de la iniciativa liderado por el Departamento de Estado serviría como centro diplomático entre los países socios y la industria naviera, mientras que el componente del Pentágono, operando desde la sede del CENTCOM en Florida, coordinaría el tráfico marítimo en tiempo real y se comunicaría directamente con los buques que transitan por el estrecho, según la comunicación.

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Las embajadas estadounidenses deberían presentar la declaración diplomática oralmente a las naciones socias antes del 1 de mayo, pero no a Rusia, China, Bielorrusia, Cuba ni a "otros adversarios de Estados Unidos", indican.

La participación podría consistir en diplomacia, intercambio de información, aplicación de sanciones, presencia naval u otras formas de apoyo, añadía. "Damos la bienvenida a todos los niveles de participación y no esperamos que su país desvíe sus recursos y activos navales de las estructuras y organizaciones marítimas regionales existentes", recoge el escrito, que destaca que el MFC "es distinto de la campaña de Máxima Presión del Presidente y de las negociaciones en curso".

El tráfico marítimo a través del estrecho, que solía transportar una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, se ha reducido drásticamente desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero y Teherán bloqueó la vía marítima.

La propuesta de Estados Unidos surge tras un punto muerto en los esfuerzos por resolver el conflicto, que también ha llevado a Estados Unidos a intentar frenar las exportaciones de petróleo iraní mediante un bloqueo naval de los puertos de Irán.

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