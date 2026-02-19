EEUU ya negocia una transición en Cuba con 'El Cangrejo', nieto de Raúl Castro, como pieza clave para la caída del régimen

El contexto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias 'El cangrejo', es considerado por la Casa Blanca el hombre clave para el desmontaje de la dictadura por su influencia tanto en las élites castristas como en la cúpula militar.

El presidente Donald Trump ha designado a Marco Rubio para facilitar la caída del régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro. Rubio no negocia directamente con el presidente cubano, sino con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como 'El Cangrejo', nieto de Raúl Castro y coronel del Ejército. Este contacto es clave para Washington debido a su cercanía con los altos mandos militares, lo que podría facilitar una transición en Cuba. 'El Cangrejo' es conocido por sus negocios dentro y fuera de la isla, lo que genera desconfianza en el régimen y la población. La Casa Blanca espera implementar cambios significativos en Cuba pronto.

La caída rápida y sin respuesta del régimen cubano. Es el siguiente gran objetivo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha encomendado a su secretario de Estado, Marco Rubio, tras lograr el pasado 3 de enero la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Para negociar el desmontaje del régimen castrista, Rubio no negocia directamente con el presidente Rubén Diaz-Canel, sino con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias 'El cangrejo', nieto del expresidente Raúl Castro y sobrino-nieto de Fidel, según ha desvelado el medio estadounidense 'Axios' a través de fuentes de la propia Secretaría de Estado. "Yo no lo llamaría negociaciones, sino discusiones de futuro", ha asegurado Rubio para calificar esas conversaciones entre Washington y La Habana.

'El Cangrejo', el nuevo interlocutor de EEUU en la isla, además de familiar directo de la cúpula castrista es coronel del Ejército. Su cercanía a los altos mandos militares es el motivo por el que la Casa Blanca tiene interés en él, ya que le consideran el interlocutor clave para lograr una transición. Unos contactos que muchos comparan con los que han salido a la luz entre la Administración Trump con Delcy Rodríguez antes de la detención de Maduro.

Aunque oficialmente es el guardaespaldas de Raúl Castro, 'El Cangrejo' ha levantado negocios dentro y fuera de la isla: una agencia de paquetería para enviar mercancía desde Estados Unidos, propiedades, locales nocturnos y operaciones en Panamá. Todo mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, por lo que su figura genera recelos tanto en el propio régimen como en la población cubana.

Sin embargo, Washington sabe que puede ser la figura clave, o al menos la más accesible, para desmontar la dictadura cubana. Por ello, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anticipa que EEUU espera "implementar cambios drásticos muy pronto" en Cuba.

