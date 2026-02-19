Ahora

Cuba, al borde del colapso

EEUU ya negocia una transición en Cuba con 'El Cangrejo', nieto de Raúl Castro, como pieza clave para la caída del régimen

El contexto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias 'El cangrejo', es considerado por la Casa Blanca el hombre clave para el desmontaje de la dictadura por su influencia tanto en las élites castristas como en la cúpula militar.

EEUU ya negocia una transición en Cuba: 'El Cangrejo', nieto de Raúl Castro, la pieza clave para la caída del régimen
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La caída rápida y sin respuesta del régimen cubano. Es el siguiente gran objetivo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha encomendado a su secretario de Estado, Marco Rubio, tras lograr el pasado 3 de enero la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Para negociar el desmontaje del régimen castrista, Rubio no negocia directamente con el presidente Rubén Diaz-Canel, sino con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias 'El cangrejo', nieto del expresidente Raúl Castro y sobrino-nieto de Fidel, según ha desvelado el medio estadounidense 'Axios' a través de fuentes de la propia Secretaría de Estado. "Yo no lo llamaría negociaciones, sino discusiones de futuro", ha asegurado Rubio para calificar esas conversaciones entre Washington y La Habana.

'El Cangrejo', el nuevo interlocutor de EEUU en la isla, además de familiar directo de la cúpula castrista es coronel del Ejército. Su cercanía a los altos mandos militares es el motivo por el que la Casa Blanca tiene interés en él, ya que le consideran el interlocutor clave para lograr una transición. Unos contactos que muchos comparan con los que han salido a la luz entre la Administración Trump con Delcy Rodríguez antes de la detención de Maduro.

Aunque oficialmente es el guardaespaldas de Raúl Castro, 'El Cangrejo' ha levantado negocios dentro y fuera de la isla: una agencia de paquetería para enviar mercancía desde Estados Unidos, propiedades, locales nocturnos y operaciones en Panamá. Todo mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, por lo que su figura genera recelos tanto en el propio régimen como en la población cubana.

Sin embargo, Washington sabe que puede ser la figura clave, o al menos la más accesible, para desmontar la dictadura cubana. Por ello, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anticipa que EEUU espera "implementar cambios drásticos muy pronto" en Cuba.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La policía británica detiene al ex príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por sus vínculos con el caso Epstein
  2. "Oye, que soy el DAO": el audio de la violación que la víctima aporta en su querella por agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional
  3. Rufián pide "orden" a la izquierda y "generosidad" para ganar a Vox: programas comunes, acción por provincias y un "grupo interparlamentario común"
  4. El Ejército de EEUU, preparado para un ataque contra Irán este mismo fin de semana a la espera de la decisión de Trump
  5. Vox suspende de militancia a Ortega Smith tras negarse a ser destituido como portavoz
  6. El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, condenado a cadena perpetua por la declaración de la ley marcial