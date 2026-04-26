"Escuché hasta cinco tiros": el relato de un testigo presente en el intento de atentado contra Trump

Los detalles José Díaz-Balart, presentador de NBC y Telemundo, estaba presente en la sala en el momento de los disparos y ha afirmado que "de inmediato" se llevaron a los altos cargos de la Administración Trump.

José Díaz-Balart, presentador de NBC y Telemundo, describió como "una noche verdaderamente alucinante" la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde se intentó asesinar a Donald Trump y su gabinete. El periodista, presente en el evento, relató a laSexta Noticias el pánico que se desató. En el recinto, con capacidad para más de 2.500 personas, había importantes figuras políticas, lo que complicó la evacuación. Díaz-Balart destacó la rápida evacuación del vicepresidente y del presidente de la Cámara de Representantes.

"Una noche verdaderamente alucinante". Así ha calificado José Díaz-Balart, presentador de NBC y Telemundo, la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado donde un hombre ha realizado un intento de asesinato contra Donald Trump y el resto de su gabinete presidencial.

El periodista estaba presente en la sala cuando se produjo el incidente y confiesa en laSexta Noticias que "cundió el pánico durante un largo periodo de tiempo".

"Este es el recinto público más grande de Washington, caben más de 2.500 personas. En cada mesa de diez había o un ministro o un congresista, o en mi caso, el presidente de la Cámara de los Representantes. De la línea de sucesión al presidente en EEUU había 13 o 14 personas", ha detallado.

Además, ha señalado que las mesas estaban pegadas las unas a las otras. "Cuando empieza el pánico, yo escuché cinco tiros. Estaban a la distancia, pero inmediatamente identifiqué los disparos y casi de inmediato empezó una ola de movimiento que vino de las puertas hasta donde estaban el presidente", ha proseguido.

Con respecto a la evacuación de J.D. Vance antes que la de Donald Trump, Díaz-Balart ha comentado que las autoridades "sacan al vicepresidente porque es el que está más cerca del lado de la mesa".

Y, con respecto a lo que vivió más de cerca, también ha apuntado la rápida evacuación del presidente de la Cámara de los Representantes: "Literalmente se lo llevan, pero la esposa se queda debajo de la mesa. Casi todo el mundo estaba debajo de las mesas. Minutos después viene la seguridad preguntando por ella, la sacan, le quitan los zapatos y salen a todo tren".

Con respecto a un posible fallo de seguridad, el periodista ha comentado que "es difícil controlar el acceso a un hotel que está en funcionamiento en una ciudad donde las calles no están cerradas".

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