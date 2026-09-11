La CIA desclasifica documentos del 11S: avisó en 1998 a Clinton y Bush de un posible ataque de Al Qaeda con aviones en EEUU

Los detalles Envió decenas de documentos a dos presidentes estadounidenses: a Bill Clinton y George W. Bush. En ellos, exponía todo lo que ya se sabía por aquel entonces sobre Al Qaeda. Era 1998; el atentado llegó sobre las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

En el 25 aniversario del 11S, la CIA ha desclasificado nuevos informes que revelan que Estados Unidos estaba advertido de posibles ataques de Al Qaeda. En 1998, la agencia informó a los presidentes Bill Clinton y George W. Bush sobre los planes de Bin Laden de atacar con un avión una ciudad estadounidense. Un informe de septiembre de ese año advertía sobre la posibilidad de estrellar un avión cargado de explosivos en EE.UU., aunque sin detalles específicos. La desclasificación de 69 informes busca honrar a las víctimas del 11S y resalta el esfuerzo continuo de la CIA para prevenir futuros ataques.

Con motivo del 25 aniversario del 11S, la CIA ha desclasificado nuevos informes relacionados con los atentados. Así, este viernes hemos conocido que Estados Unidos estaba avisado. Que en 1998 la agencia informó de que Bin Laden planeaba atacar con un avión una ciudad de Estados Unidos.

Es más, la CIA envió decenas de documentos a dos presidentes estadounidenses: a Bill Clinton y George W. Bush. En ellos, exponía todo lo que ya se sabía por aquel entonces sobre Al Qaeda. Era 1998; el atentado llegó sobre las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

Concretamente, el 10 de septiembre de 1998, en las últimas líneas de un informe diario redactado por inteligencia, y que llegó a la Casa Blanca liderada por Bill Clinton, contaba una advertencia sobre Al Qaeda: que "podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad estadounidense".

No dieron más datos sobre este posible ataque. Ni una fecha ni un lugar concreto; aunque sí se especuló con que podría ocurrir en la ciudad de Washington. Este viernes, se cumplen 25 años del atentado más mortífero sobre suelo de EEUU, el 11S.

La CIA desclasifica documentos del 11S

Hay que recordar que la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos ya aseguró, en un texto de 2004, que las agencias de inteligencia estadounidenses sí habían lanzado la alarma. Que el presidente de turno y los máximos responsables de la seguridad del país sabían que Al Qaeda quería lanzar una gran ofensiva sobre EEUU. Pese a ello, nadie supo reaccionar y medir las consecuencias.

Desclasificación de informes

Cuando se cumplen 25 años de los atentados terroristas, con Osama Bin Laden a la cabeza, del 11 de septiembre de 2001, la CIA ha desclasificado y hecho públicos un total de 69 informes de inteligencia presidencial inéditos. Detallan toda la información que la CIA tenía sobre el líder de Al Qaeda.

Lo normal es que la CIA no desclasifique información hasta pasados 40 años, aunque la verdad es que no es la primera vez que dan este paso sobre documentación relacionada con el 11S.

Según el director de la CIA, John Ratcliffe, esta publicación es una forma de "honrar la memoria de las víctimas del 11 de septiembre". "Hace veinticinco años, los ataques del 11 de septiembre asestaron un duro golpe a nuestra nación, pero no lograron doblegarnos". "Desde entonces, generaciones de oficiales de la CIA han dedicado sus carreras a lograr justicia para los estadounidenses fallecidos y a garantizar que Al Qaeda nunca más vuelva a hacer daño a nuestro país", ha asegurado.

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