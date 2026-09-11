Nueva York tomará medidas para evitar que el 11S caiga en el olvido: de renombrar calles a pagar entradas para que los jóvenes visiten el museo

Los detalles Uno de cada tres neoyorquinos no había nacido el día de los atentados, por eso la ciudad trabaja para concienciar a los jóvenes sobre ese día que lo cambió todo.

Nueva York conmemora los 25 años del 11S con una serie de actos en la explanada donde se ubicaban las torres gemelas. Desde 2012, los discursos políticos están prohibidos en estos homenajes, lo que llevó a Donald Trump a no participar y optar por asistir al evento en el Pentágono. Este día rememora las impactantes imágenes de los aviones chocando con las torres. Consciente de que muchos jóvenes no vivieron ese momento, el Concejo de Nueva York impulsa iniciativas para preservar la memoria, como renombrar avenidas y destinar 75 millones de dólares para educación y visitas al museo del 11S. El objetivo es evitar que ese día caiga en el olvido.

Nueva York vive este viernes una jornada muy particular, repleta de actos en conmemoración por los 25 años del 11S. En la explanada donde estaban las torres gemelas, se ha recordado aquel día que lo cambió todo.

Desde 2012 no se permiten los discursos políticos en estos actos por la memoria del 11S y, por eso, Donald Trump ha rechazado participar en el homenaje por aquel atentado que dejó casi 3.000 muertos. En su lugar, el presidente estadounidense ha decidido acudir al acto del Pentágono.

Cada 11 de septiembre, son muchos los que recuerdan qué estaban haciendo aquel día cuando vieron las impactantes imágenes: los aviones chocando con las torres y provocando su derrumbe.

Tras 25 años, también son muchos los que aún no habían nacido. Alrededor de 100 millones de estadounidenses no habían nacido aún aquel martes de 2001. Solo en la Gran Manzana, uno de cada tres neoyorquinos o no había nacido o era demasiado joven para acordarse.

Medidas contra el olvido

Consciente de eso, el Concejo de Nueva York trabaja para que los jóvenes no se olviden de lo que ocurrió ese día y no pierdan la memoria de la ciudad. Entre sus iniciativas está renombrar 26 avenidas y espacios públicos con nombres de víctimas de los atentados.

También invertirá 75 millones de dólares (unos 65 millones de euros) para concienciar a los jóvenes en las escuelas. Parte de esos fondos irá destinada a ampliar la programación educativa relacionada con estos ataques o en financiar 20.000 entradas gratuitas para que los jóvenes visiten el museo del 11S.

El objetivo: que no caiga en el olvido el día que el mundo cambió tal y como lo conocíamos.

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