Los detalles El yihadismo pasó a ser un fenómeno global. Al Qaeda volvía a asesinar en masa en el 11M de España y en Reino Unido. Tras la muerte de Bin Laden en 2011, el ISIS toma el relevo del terror yihadista.

Los atentados del 11S revelaron una seguridad aérea deficiente, lo que llevó a un endurecimiento global de los controles, incluyendo escáneres corporales y restricciones de objetos. En aviones, se instalaron puertas blindadas y en EE.UU. se permitió a los pilotos portar armas. Jorge Martínez Gray de SEPLA señala que algunas medidas fueron desproporcionadas. El yihadismo se globalizó tras la cumbre de las Azores, con Al Qaeda y luego el ISIS perpetrando atentados en Europa. Jesús Núñez del IECAH advierte que el terrorismo sigue siendo una amenaza. En cárceles como Abu Ghraib, se normalizaron abusos en la lucha antiterrorista, según Esteban Beltrán de Amnistía Internacional.

Los terroristas del 11S secuestraron los aviones con navajas y cúters, evidenciando una laxa seguridad a bordo y también en los aeropuertos. A partir de entonces, se endurecieron los controles en todo el mundo con escáneres corporales, la retirada de objetos punzantes y la limitación de líquidos a 100 milílitros.

En el avión se colocaron puertas blindadas en la cabina y Estados Unidos llegó a permitir que los pilotos portaran armas durante los vuelos. "Se tomaron medidas. Muchas de ellas fueron muy desproporcionadas y se han ido matizando", explica Jorge Martínez Gray, secretario de SEPLA.

El yihadismo pasó a ser un fenómeno global, especialmente después de la cumbre de las Azores. Al Qaeda volvía a asesinar en masa en el 11M de España y en Reino Unido. "Lo que consideran Bin Laden y los suyos es que van a poder llevar a cabo una estrategia que haga insostenible esa permanecia de Occidente en los países musulmanes", destaca Jesús Núñez, codirector del IECAH.

Tras la muerte de Bin Laden en 2011, el ISIS toma el relevo del terror yihadista. Llevan a cabo los peores atentados en la historia reciente europea, siendo los autores de las matanzas de París o Barcelona. "No hemos encontrado la manera de resolver el problema, porque el terrorismo sigue siendo una amenaza real", advierte Núñez.

Los abusos y atrocidades se normalizaron en cárceles como Abu Ghraib o Guantánamo. "El ahogamiento a detenidos con toallas o la utilización de herramientas de tortura medievales", cita Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Prácticas salvajes que han vulnerado y vulneran la integridad humana en nombre de la lucha antiterrorista.

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