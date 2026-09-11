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Así cambió el mundo tras los atentados del 11S: más controles, otra forma de viajar y el terrorismo convertido en una amenaza global

Los detalles El yihadismo pasó a ser un fenómeno global. Al Qaeda volvía a asesinar en masa en el 11M de España y en Reino Unido. Tras la muerte de Bin Laden en 2011, el ISIS toma el relevo del terror yihadista.

Atentado 11S.
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Los terroristas del 11S secuestraron los aviones con navajas y cúters, evidenciando una laxa seguridad a bordo y también en los aeropuertos. A partir de entonces, se endurecieron los controles en todo el mundo con escáneres corporales, la retirada de objetos punzantes y la limitación de líquidos a 100 milílitros.

En el avión se colocaron puertas blindadas en la cabina y Estados Unidos llegó a permitir que los pilotos portaran armas durante los vuelos. "Se tomaron medidas. Muchas de ellas fueron muy desproporcionadas y se han ido matizando", explica Jorge Martínez Gray, secretario de SEPLA.

El yihadismo pasó a ser un fenómeno global, especialmente después de la cumbre de las Azores. Al Qaeda volvía a asesinar en masa en el 11M de España y en Reino Unido. "Lo que consideran Bin Laden y los suyos es que van a poder llevar a cabo una estrategia que haga insostenible esa permanecia de Occidente en los países musulmanes", destaca Jesús Núñez, codirector del IECAH.

Tras la muerte de Bin Laden en 2011, el ISIS toma el relevo del terror yihadista. Llevan a cabo los peores atentados en la historia reciente europea, siendo los autores de las matanzas de París o Barcelona. "No hemos encontrado la manera de resolver el problema, porque el terrorismo sigue siendo una amenaza real", advierte Núñez.

Los abusos y atrocidades se normalizaron en cárceles como Abu Ghraib o Guantánamo. "El ahogamiento a detenidos con toallas o la utilización de herramientas de tortura medievales", cita Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Prácticas salvajes que han vulnerado y vulneran la integridad humana en nombre de la lucha antiterrorista.

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