El Intermedio presenta de la mano de Sandrota Corredera y Wyo Javier 'Invísteme de Luxe', un programa en el que repasarán "todos los salseos de la investidura de Joe Biden", como "el ridículo" del marido de Kamala Harris o la imagen de Bill Clinton durmiéndose en pleno acto.

Y es que el nuevo presidente de Estados Unidos ya ha dormido en la Casa Blanca, y ya hay algunas imágenes de su familia dentro, aunque no han convencido del todo a Wyo Javier: "No he visto algo tan ridículo desde el baile 'chuminero' de Lydia Lozano", ha bromeado. Además, el presentador ha dado una exclusiva: "Biden baila como el puto culo". Puedes conocer todos los detalles de más 'salseo' detrás del juramento.