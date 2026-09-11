El alcalde de Nueva York señala el 11S como "el día más oscuro de la historia" de la ciudad en una ceremonia sin Trump

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha elegido acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha recordado el 11 de septiembre de 2001 como "el día más oscuro de la historia" de la ciudad, destacando la solidaridad y sacrificio de quienes trabajaron para salvar vidas. En un vídeo, Mamdani calificó el atentado de Al Qaeda como "un acto de terror horrendo", mencionando las pérdidas de 2.753 personas y las enfermedades posteriores por el aire tóxico. Mamdani resaltó el compromiso de honrar a las víctimas construyendo una ciudad digna de sus sacrificios. En la ceremonia del 25 aniversario, asistieron expresidentes y figuras políticas, pero no Donald Trump, quien optó por acudir al Pentágono.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha señalado el 11 de septiembre de 2001 como "el día más oscuro de la historia" de la ciudad, y, cuando se cumplen 25 aniversario de la tragedia, ha recordado las historias de solidaridad y el sacrificio de quienes trabajaron para salvar vidas.

En un vídeo difundido por redes sociales, Mamdani se ha referido al atentado perpetrado por Al Qaeda como "un acto de terror horrendo". "Un día de pérdidas inconmensurables. 2.753 padres e hijos. Esposos y esposas. Amigos y compañeros de trabajo. 2.753 universos que se fueron. En un instante", ha incidido.

El alcalde de Nueva York ha tenido igualmente palabras para las miles de víctimas provocadas a posteriori por enfermedades derivadas "del aire tóxico que respiraron y por los meses que pasaron trabajando entre los escombros".

"Recordamos el 11S, el día más oscuro de la historia de nuestra ciudad, pero también recordamos lo que tantos neoyorquinos hicieron en medio de aquella oscuridad", ha afirmado, poniendo de relieve los sacrificios y la solidaridad de los ciudadanos de Nueva York tras el ataque.

Mamdani se ha acordado de quienes hicieron cola durante horas para donar sangre, quienes abrieron sus casas a los afectados que no podían regresar a sus viviendas o a quienes ayudaron a evacuar las Torres Gemelas.

"25 años después, tenemos una obligación sagrada con aquellos que nos fueron arrebatados: así como ellos cuidaron de desconocidos, nosotros debemos vivir vidas dignas de los sacrificios que hicieron y construir una ciudad digna de su valentía, una ciudad en la que corramos los unos hacia los otros", ha subrayado.

Este viernes se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por el grupo terrorista Al Qaeda que supusieron el punto de inflexión en la política internacional y desembocó una campaña global para derrotar al terrorismo, que llevó a la invasión de Afganistán e Irak y a la expansión internacional del terrorismo.

Una ceremonia sin Trump

Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden, junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han asistido a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en la Gran Manzana, un evento que no ha contado con la presencia del actual presidente, Donald Trump.

Alrededor de los estanques que sustituyen al lugar donde se levantaban las Torres Gemelas se han congregado además otras figuras políticas como los exalcaldes Bill de Blasio y Rudy Giuliani, este último a cargo de la ciudad cuando sucedieron los ataques.

También han asistido la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la exprimera dama Michelle Obama; el vicepresidente de EEUU, JD Vance; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general del estado, Letitia James.

Trump, nacido en Nueva York, no ha acudido a la ceremonia, una decisión inusual en el caso de un presidente estadounidense. En su lugar, el líder republicano ha elegido acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas.

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