La Casa Blanca utiliza un vídeo de Bob Esponja para promocionar sus ataques contra Irán

Los detalles El vídeo, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares.

Fotomontaje. Imágenes del vídeo publicado por la Casa Blanca.Fotomontaje. Imágenes del vídeo publicado por la Casa Blanca.@WhiteHouse
La Casa Blanca ha publicado un vídeo sobre los bombardeos que ha realizado contra Irán, incluyendo un corte del personaje de caricatura Bob Esponja para promocionar sus acciones en Oriente Medio.

El vídeo, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de superhéroe diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados en las últimas horas.

Acompañando al vídeo, han escrito un texto en el que dejan claro que los ataques no se detendrán "hasta cumplir los objetivos". "Implacable. Sin complejos", han destacado.

Previamente, la Casa Blanca había utilizado una animación del juego Call of Duty para promocionar los mismos ataques. Además, también compartieron un vídeo con la música de La Macarena.

Durante la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la comunicación de su oficina en redes sociales ha ocasionado críticas por el uso de inteligencia artificial para burlarse de rivales políticos e inclusive provocó una controversia hace semanas por la publicación de un vídeo donde se muestra al expresidente Barack Obama caracterizado como simio.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos ha indicado que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

En relación a los volúmenes con los que Irán respondió al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien brindó detalles esta tarde en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

