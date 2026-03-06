La Casa Blanca utiliza un vídeo de Bob Esponja para promocionar sus ataques contra Irán

Los detalles El vídeo, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares.

La Casa Blanca ha publicado un vídeo de 14 segundos sobre los bombardeos contra Irán, utilizando a Bob Esponja como parte de la promoción. En el vídeo, la caricatura aparece como superhéroe, seguido de escenas de explosiones. El mensaje que acompaña al vídeo afirma que los ataques continuarán "hasta cumplir los objetivos", destacando su carácter "implacable". Anteriormente, también usaron animaciones de Call of Duty y música de La Macarena. Bajo la Administración Trump, la comunicación en redes ha sido criticada, incluyendo un vídeo polémico sobre Barack Obama. Según el Comando Central, los ataques iraníes han disminuido significativamente en las últimas 24 horas.

Previamente, la Casa Blanca había utilizado una animación del juego Call of Duty para promocionar los mismos ataques. Además, también compartieron un vídeo con la música de La Macarena.

Durante la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la comunicación de su oficina en redes sociales ha ocasionado críticas por el uso de inteligencia artificial para burlarse de rivales políticos e inclusive provocó una controversia hace semanas por la publicación de un vídeo donde se muestra al expresidente Barack Obama caracterizado como simio.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos ha indicado que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

En relación a los volúmenes con los que Irán respondió al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien brindó detalles esta tarde en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

