El 'mesías Trump': la llamativa imagen del presidente de EEUU rodeado de pastores evangélicos rezando en el Despacho Oval

La imagen de Donald Trump en el Despacho Oval rodeado de pastores evangélicos dice mucho de cómo se percibe él mismo, como un elegido. "Oramos para que la sabiduría del cielo inunde su corazón y su mente", se les escucha decir durante su rezo con el presidente de Estados Unidos.

La escena muestra a pastores evangélicos, con los ojos cerrados, orando mientras posan sus manos sobre quien aparenta ser un 'mesías'. "Padre, te rogamos que sigas dándole a nuestro presidente la fuerza que necesita", señalan.

Una escena que pudimos ver tiempo atrás y que ahora Trump quiere recuperar. "Fundamentalmente, esto tiene que ver con la impopularidad que está teniendo entre los 40 millones de votantes evangélicos. Empezó con los archivos de Epstein y después con esta impopular guerra", explica José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin.

Según medios estadounidenses, altos mandos están presentando sus ataques contra Irán como una guerra santa. Sin embargo, Trump no solo ha cargado contra el islam, también se ha reído en la cara de otros cristianos: los católicos.

Esta era su apuesta mientras el cónclave papal elegía desde el Vaticano al nuevo pontífice: "Me gustaría ser elegido papa. Sería mi primera opción". De hecho, llegó a compartir en sus redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial autoproclamándose "papa Trump I".

Una broma que es poco probable que se hubiese atrevido a hacer con los cristianos evangélicos.

