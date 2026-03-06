El temor en turistas crece tras el conflicto en Irán y se duplican las cancelaciones de vuelos: "Tienen miedo, no quieren pasar por ahí"

Los detalles Viajeros que tenían previsto viajar a Egipto o Turquía esta Semana Santa o que su vuelo hacía escala en Dubai o Emiratos Árabes están modificando sus itinerarios planteándose qué hacer ante el aumento de tensiones entre países.

Las agencias de viajes en España están recibiendo numerosas consultas debido a la incertidumbre generada por los ataques en Irán y las tensiones internacionales. Muchos viajeros que planeaban visitar Egipto o Turquía, o hacer escala en Dubai o Emiratos Árabes, están reconsiderando sus itinerarios por temor a la situación. Las búsquedas sobre la seguridad en Oriente Medio han aumentado, y España se está beneficiando con un cambio de destino. Según Travelgate, las reservas a Oriente Medio han caído a la mitad y las cancelaciones se han duplicado. Además, el conflicto podría encarecer los vuelos y obligar a rutas más largas.

Las llamadas de incertidumbre no dejan de sonar en diferentes agencias de viajes en España y la razón principal es la misma: las consecuencias para los turistas tras los ataques israelíes y estadounidenses en Irán y su posterior respuesta, que han marcado un antes y un después en el panorama político internacional.

Viajeros que tenían previsto viajar a Egipto o Turquía esta Semana Santa o que su vuelo hacía escala en Dubai o Emiratos Árabes están modificando sus itinerarios planteándose qué hacer ante el aumento de tensiones entre países.

Los datos de buscadores de los ultimos días reflejan el incremento exponencial de busquedas sobre la seguridad de viajar a Oriente Medio y esto se está viendo reflejado también en cambios de destino que favorecen a España, uno de los lugares favoritos para los turistas.

"Quieren evitarlo"

"Tienen miedo, no quieren pasar por ahí", dice Angélica Fano, responsable de oficina de Viajes Jaipur, que añade que sus clientes "quieren evitarlo y o van por otro sitio o cambian los destinos".

Según Travelgate, el mercado de viajes más grande del mundo, las reservas de españoles a países de Oriente Medio han caído a la mitad desde el fin de semana y las cancelaciones se han duplicado.

"Tenemos clientes que viajan estas fallas a Maldivas y que hacían escala en Dubai. Todo pinta a que su vuelo se va a cancelar", dice Miguel Cebrián propietario de doctor Travel. "La gente no va a dejar de viajar ni va a dejar de disfrutar sus vacaciones así que los grandes beneficiados de esto son España y Eueropa en general", añade.

Eso sí, si el conflicto persiste, otra de sus consecuencias es que el viaje en avion será más caro con el combustible, que se encuentra en maximos desde 2022. Asimismo, otro de los problemas que enfrentan los turistas es el cierre del espacio aéreo, que obliga a realizar rutas más largas.

