El nuevo tuit racista de Trump: publica un bochornoso vídeo en su red social representando a los Obama como monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido un vídeo en Truth Social que representa de manera racista al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos. En el vídeo de 62 segundos, las caras de los Obama aparecen en cuerpos de simios mientras suena 'The Lion Sleeps Tonight'. Este material, reutilizado por Trump, proviene de una cuenta de TikTok que apoya al líder republicano y cuenta con unos 46.000 seguidores. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha calificado el acto como "repugnante" y ha instado a los republicanos a condenarlo. Incluso dentro del partido republicano, voces críticas han señalado la publicación como inaceptable.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado esta madrugada un vídeo en la red social Truth Social con una representación racista del expresidente Barack Obama y su mujer Michelle como monos.

Al final del vídeo, que dura 62 segundos, las caras de quienes fueran los inquilinos de la Casa Blanca entre 2009 y 2017 aparecen en cuerpos de simios mientras suena la canción 'The Lion Sleeps Tonight'.

Se trata de un vídeo que Trump ha reutilizado y que procede de una cuenta de TikTok que se dedica a publicar contenido apoyando al líder republicano. Esta cuenta tiene unos 46.000 seguidores.

El gobernador de California, Gavin Newsom, del Partido Demócrata, ha asegurado que se trata de un "comportamiento repugnante del presidente". "Todos los republicanos deben denunciar esto. Ya", ha asegurado a través de su cuenta en X.

Las críticas también se han producido desde dentro de las filas republicanas. La cuenta de X 'Republicanos contra Trump' asegura que "no hay fondo" tras la bochornosa publicación del magnate.

