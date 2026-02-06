Ahora

El lado más racista de Trump

El nuevo tuit racista de Trump: publica un bochornoso vídeo en su red social representando a los Obama como monos

Los detalles Al final del vídeo, las caras de quienes fueran los inquilinos de la Casa Blanca entre 2009 y 2017 aparecen en cuerpos de simios mientras suena la canción 'The Lion Sleeps Tonight'.

El nuevo tuit racista de Trump: publica un bochornoso vídeo en su red social representando a los Obama como monosEl nuevo tuit racista de Trump: publica un bochornoso vídeo en su red social representando a los Obama como monoslaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado esta madrugada un vídeo en la red social Truth Social con una representación racista del expresidente Barack Obama y su mujer Michelle como monos.

Al final del vídeo, que dura 62 segundos, las caras de quienes fueran los inquilinos de la Casa Blanca entre 2009 y 2017 aparecen en cuerpos de simios mientras suena la canción 'The Lion Sleeps Tonight'.

Se trata de un vídeo que Trump ha reutilizado y que procede de una cuenta de TikTok que se dedica a publicar contenido apoyando al líder republicano. Esta cuenta tiene unos 46.000 seguidores.

El gobernador de California, Gavin Newsom, del Partido Demócrata, ha asegurado que se trata de un "comportamiento repugnante del presidente". "Todos los republicanos deben denunciar esto. Ya", ha asegurado a través de su cuenta en X.

Las críticas también se han producido desde dentro de las filas republicanas. La cuenta de X 'Republicanos contra Trump' asegura que "no hay fondo" tras la bochornosa publicación del magnate.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja 7.000 desalojos en Andalucía y mantiene avisos activos por lluvias en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla
  2. El PP cerró el expediente por acoso de la exedil de Móstoles sin citar a la víctima
  3. El poder tecnológico del ICE con reconocimientos faciales o monitoreo de RRSS: las armas invisibles de la caza al migrante
  4. Tiroteado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar ruso en un atentado en Moscú
  5. El escándalo de los pisos de VPP en Alicante continúa: el suegro de la exconcejal de Urbanismo también accedió a uno de esa promoción
  6. Detenido por abusar de su hija menor y retransmitirlo en directo en vídeo a cambio de dinero virtual y popularidad