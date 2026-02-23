Así se ha vivido el narcobloqueo en México tras la caída de 'El Mencho'

El contexto El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los capos más buscados, fue abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales en Jalisco.

Las televisiones en México interrumpieron la programación para informar sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, abatido en un operativo de fuerzas federales. Este suceso desató el caos en el país, con narcos incendiando vehículos y bloqueando carreteras. En Puerto Vallarta, turistas grabaron la violencia, mientras el gobernador de Jalisco decretaba el código rojo. Países como España y Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos extremar precauciones. En Guadalajara, el aeropuerto vivió momentos de pánico, aunque fue una falsa alarma. Las clases se suspendieron en algunos estados y la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma.

Las televisiones en México interrumpieron la programación para informar sobre la que ya es una de las noticias del año. El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos más buscados, fue abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales en Jalisco.

Acto seguido, el caos se desata en el país. Los narcos tomaban las calles en señal de protesta incendiando vehículos, comercios y bloqueando carreteras. Las columnas de humo son visibles desde muchos puntos del país.

En Puerto Vallarta, una zona vacacional, los turistas graban atónitos la violencia desmedida. Ante la situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretaba el código rojo en todo el estado y confirmaba que ya se estaban produciendo varios bloqueos y enfrentamientos armados.

Algunos países, incluidos España o Estados Unidos, han pedido extremar las precauciones y no salir a la calle a sus ciudadanos. Mientras tanto, los narcos han llevado a cabo bloqueos en al menos 20 de los 32 estados del país. Y dejando imágenes terroríficas como las de unos hombres que llegaban a una gasolinera, amenazaban a punta de pistola a un conductor mientras otro prendía fuego a la estación.

En el aeropuerto de Guadalajara reinaba el terror entre los viajeros porque pensaban que llegaban los narcos, aunque finalmente ha sido una falsa alarma. Aun así, varios aeropuertos han cerrado y hay múltiples vuelos cancelados.

Para este lunes se han suspendido también las clases en algunos estados mientras el gobierno mexicano llama a la calma. "Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma", afirma la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

