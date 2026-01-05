El ministro de Exteriores de Venezuela confirma que Estados Unidos mató a parte del equipo de seguridad de Maduro

Los detalles Yván Gil ha explicado en un comunicado que "32 combatientes cubanos" perdieron la vida tratando de evitar que el Ejército estadounidense detuviese a Nicolás Maduro el pasado sábado.

Al menos 32 combatientes cubanos muertos. Es el balance de víctimas que el Gobierno de Venezuela, ya con Delcy Rodríguez a la cabeza, ha hecho tras la operación militar efectuada por Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero en Caracas.

Lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Yván Gil, que ha elogiado en un comunicado difundido a través de su canal de Telegram la profesionalidad de estos trabajadores dependientes del Gobierno de Cuba que se encargaban de la seguridad de Nicolás Maduro y su entorno más próximo y que "ofrendaron su vida cumpliendo su deber".

Asimismo, ha expresado su "más profunda solidaridad" a Cuba y ha agradecido al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, y al general del Ejército y líder de la revolución cubana Raúl Castro "por su acompañamiento y firmeza solidaria". De igual forma, ha calificado como "criminal e infame" el ataque estadounidense sobre Caracas.

Previamente, Miguel Díaz-Canel había explicado en redes sociales que los militares de su país "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin más detalles. Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

El Ministerio del Interior cubano ha indicado en redes sociales que entre los fallecidos hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia.

"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y su esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación", ha indicado Díaz-Canel, que ha expresado su "dolor e indignación" por estas muertes" y ha anunciado dos días de luto oficial, a partir de las seis de la mañana de este lunes.

