Cantando para los narcos: del plan de Escobar para secuestrar a Michael Jackson al concierto privado de Bertín Osborne

Los detalles La historia la ha contado el hijo del narco. Asegura que, al conocer el plan de su padre, le hizo ver que ya no le gustaba Michael Jackson para protegerle. Porque cantante que les gustaba a su familia, cantante que acababa dando conciertos privados para el capo de la droga.

Pablo Escobar, el infame narcotraficante, tenía una peculiar forma de disfrutar la música: en lugar de escuchar sus canciones favoritas en repetición, prefería tener a los artistas en su casa para conciertos privados. Según su hijo, Escobar intentó contratar a Michael Jackson para el cumpleaños de su hijo, ofreciéndole 3 millones de dólares, con la intención de secuestrarlo después. Esta obsesión llevó a varios artistas a actuar para él, como Héctor Lavoe, quien fue forzado a repetir su canción favorita hasta que se negó. Otros artistas como Paquita La Del Barrio y Bertín Osborne también actuaron para narcos, aunque aseguran desconocer para quién cantaban.

Se dice que el narcotraficante Pablo Escobar conseguía todo lo que quería y su sueño para el cumpleaños de su hijo era tener una actuación privada de Michael Jackson. Estaba dispuesto a pagarle hasta 3 millones de dólares para que fuera a su casa de Colombia. Eso sí, también tenía un plan para recuperar el dinero invertido: secuestrarlo.

Esa historia la ha contado el propio hijo del narco. Ahora asegura que, al conocer el plan de su padre, le hizo ver que ya no le gustaba Michael Jackson para protegerle. Porque cantante que les gustaba a sus hijos, cantante que acababa dando conciertos privados para el capo de la droga.

Lo normal es que, cuando a alguien se le mete una canción en la cabeza, la escuche en bucle una y otra vez. Pero para Escobar las cosas se hacían de forma muy distinta. En vez de darle al botón de repetir canción, él apostaba por tener a los cantantes en su casa, en directo y a su placer. Lo cuenta Pablo Carbonell en su libro y hasta José Luis Perales dijo: "Algo de eso pasó", pero que no exactamente así.

Similar fue lo vivido con Héctor Lavoe, productor puertorriqueño y uno de los cantantes más grandes de todos los tiempos. Tenía un tema que le encantaba a Escobar y este le obligó a repetirlo hasta que el cantante se plantó y dijo basta. Cuentan que entonces Escobar encerró al grupo en una habitación y que consiguieron escaparse por una ventana. Aunque la verdad es que hay varias versiones de esta historia.

Paquita la del Barrio les dedicó a los narcos en general versos como: "Animal rastrero, escoria de la vida, edefesio mal hecho" y salió ilesa. Ella misma lo confirmó cuando la prensa le preguntó si aceptaría trabajar para narcos. O El Puma, quien también ha admitido que cantó para fiestas infantiles de narcos porque "también tienen hijos". En su caso, actuó para todos los narcotraficantes menos para El Chapo Guzmán.

Hasta Bertín Osborne cantó para el 15 cumpleaños de la hija del narco más famoso. El cantante español asegura que no sabía para quién iba a actuar, que le fue a buscar un avión privado y que le llevaron a una mansión donde había "hombres con ametralladoras".

Ahora, casi todos dicen que cuando los contrataban, no preguntaban para quién iban a cantar.