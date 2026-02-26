Bruselas pide a la oficina antifraude de la UE investigar al excomisario Peter Mandelson por sus vínculos con Epstein

El contexto Mandelson fue interrogado por la policía británica por, presuntamente, haber facilitado información confidencial a Epstein cuando estaba en el gobierno.

La Comisión Europea ha solicitado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que investigue al excomisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, debido a su relación con Jeffrey Epstein. Mandelson, quien fue comisario durante la Comisión de José Manuel Durão Barroso, está siendo investigado por la policía británica por supuesta conducta indebida al facilitar información confidencial a Epstein. Durante su etapa como ministro de Negocios en el Gobierno de Gordon Brown, Mandelson habría proporcionado información financiera a Epstein, recibiendo 75.000 dólares por ello. Actualmente, la Comisión Europea espera la evaluación de la OLAF sobre el caso.

La Comisión Europea confirmó este jueves que ha pedido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) que investigue al excomisario europeo de Comercio, el británico Peter Mandelson, que ha sido interrogado e investigado por la policía británica, por su relación con el pederasta y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

"Dado que recientemente se han publicado nuevos documentos, estamos examinando y evaluando si se ha producido algún incumplimiento de las obligaciones respectivas", dijo a 'EFE' un portavoz comunitario.

Añadió que "dadas las circunstancias y la importante cantidad de documentos que se han hecho públicos, la Comisión Europea también pidió a la OLAF el 18 de febrero que examinara el asunto", y aseguró que siguen "a la espera de la evaluación en curso". Mandelson fue comisario de Comercio de la Unión Europea (UE) durante la primera Comisión de José Manuel Durão Barroso, entre 2004 y 2008.

El también exministro laborista y antiguo embajador en EEUU fue detenido este lunes por las autoridades británicas bajo sospecha de conducta indebida en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al ya fallecido Epstein. El mismo lunes fue puesto en libertad bajo fianza tras ser interrogado.

Fue durante su etapa como secretario (ministro) de Negocios en el Gobierno laborista encabezado por Gordon Brown, entre 2008 y 2010, cuando supuestamente proporcionó información financiera confidencial a Jeffrey Epstein sobre la inminente venta de activos británicos.

Además, los vínculos con Epstein se tradujeron al parecer en el pago a Mandelson de 75.000 dólares, según muestran documentos bancarios. El político no lo ha negado, pero dijo "no tener recuerdos" de esos pagos.

