Mamdani mantiene una "productiva" reunión con Trump en la Casa Blanca para tratar la crisis de vivienda en Nueva York

¿Qué ha pasado? El alcalde neoyorquino se ha reunido con el presidente de EEUU en un encuentro que no formaba parte en las agendas de ambos dirigentes. "Estoy deseando construir más casa en Nueva York", ha compartido el primer edil.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca para discutir la crisis de vivienda en la ciudad. Aunque no estaba planeado, el encuentro fue calificado de "productivo" por Mamdani en la red social X. Durante la reunión, ambos líderes, que en el pasado tuvieron enfrentamientos, encontraron puntos en común, especialmente su amor por Nueva York. Trump, quien anteriormente criticó a Mamdani, ahora lo considera una "buena persona" con "malas políticas". La reunión incluyó momentos de distensión, como cuando Trump bromeó sobre ser llamado fascista, mostrando un cambio en su dinámica.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ha viajado a Washington para mantener una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, en un encuentro que ni estaba en la agenda del primer edil y que tampoco formaba parte del 'planning' del Despacho Oval la noche anterior al cara a cara.

La reunión, descrita por Mamdani como "productiva" en un comentario en la red social X, tenía como eje central. La crisis de vivienda que sufre en especial la ciudad neoyorquina y que fue uno de los grandes reclamos de la campaña electoral que llevó al socialista a ser el primer edil de Nueva York.

"Estoy deseando construir más casas en Nueva York", rezaba el texto compartido por Mamdani. Uno al que acompañaba una imagen con Trump y con dos portadas de periódico. Una, ficticia, donde se lee "Trump a la ciudad: construyamos". La otra, real, con el título "Ford a la ciudad. Cáete muerta", en referencia a Gerald Ford, presidente de EEUU entre 1974 y 1977.

Es el segundo cara a cara entre el alcalde de Nueva York y Donald Trump. Es la segunda vez que ambos mantienen un encuentro después de que, hace más de tres meses, enterraran el hacha de guerra. Enterraran esas rencillas que entre los dos parecía haber después de varios enfrentamientos y palabras subidas de tono durante la campaña del actual alcalde neoyorquino.

Porque Trump ha pasado de llamar "comunista" a Mamdani y decir que es "malísimo para Nueva York" a decir que tienen "más cosas en común de las que pensaba. Porque el presidente, que ha afirmado que el primer edil es una "buena persona" enfrascada en "malas políticas", afirmó en dicho encuentro tener en común con él "la admiración y el amor" hacia la ciudad neoyorquina.

Incluso restó las palabras que Mamdani le dedicó, cuando llegó a afirmar de Trump que era un déspota. "Me han llamado algo mucho peor, no es tan insultante", expresó en ese primer encuentro en noviembre.

En uno en el que hubo momentos hasta para las bromas. Hasta los que podían haber sido de máxima tensión como, por ejemplo, la pregunta de un periodista a Mamdani sobre si considera fascista a Trump. "Está bien. Puedes decir que sí, es más fácil eso que dar explicaciones. A mí no me importa", respondió el presidente de EEUU.

