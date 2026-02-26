Kim Jong-Un exhibe su ¿fuerza? en un desfile militar sin misiles ni tanques en el que promete más armas nucleares

Los detalles El líder norcoreano, vestido con un abrigo de cuero negro, ha presenciado junto a su hija adolescente un despliegue en el que ha habido perros, fuegos artificiales y hasta esquíes.

Kim Jong-Un apareció en un evento destacado de Corea del Norte acompañado de su mujer e hija adolescente, todos vestidos de negro para la ocasión. Durante el desfile militar en Pyongyang, donde participaron unos 14.000 soldados, el líder norcoreano prometió aumentar el arsenal nuclear del país. Aunque el material militar fue escaso, el espectáculo incluyó perros, caballos y esquíes. En el Congreso, Kim Jong-Un destacó una "gran transformación" en los últimos cinco años, en contraste con el pesimismo de 2021. La presencia de su hija, posiblemente llamada Jun-ae o Ju-hae, ha generado especulaciones sobre su posible sucesión y su papel en asuntos militares.

Entre aplausos. Recorriendo la alfombra roja con su mujer y con su hija adolescente. Los tres, perfectamente conjuntados. Con abrigos largos. De cuero negro. Vestidos para la ocasión. Así ha aparecido Kim Jong-Un en uno de los días grandes de Corea del Norte. De su país, de la nación que dirige, y que ha mostrado todo su poder en un desfile militar en el que el líder ha prometido más armas nucleares.

Han sido unos 14.000 soldados los que han marchado por la plaza de Pyongyang. Demostrando, como suele ser habitual, disciplina ante su líder. Ante un Kim Jong-Un sonriente y con el brazo en alto. Observando atentamente un desfile en el que las Fuerzas Armadas norcoreanas portaban armas. En el que, desde el aire, se observaba cómo hacían figuras con forma de tanques. Porque no hubo ninguno. Porque por no haber no hubo ni misiles.

Y es que la mayor parte del material militar ha brillado por su ausencia. Salvo, eso sí, unos cañones antitanque que han mostrado muy orgullosos.

Y es que ha sido algo menos militar de lo que Corea del Norte acostumbra, pero el espectáculo ha estado ahí. Con perros. Con caballos y hasta con esquíes. Con un Kim Jong-Un observando los fuegos artificiales y con el pulgar arriba mientras la marea roja lo vitoreaba.

En ese sentido, el líder norcoreano, en sus palabras de clausura en el Congreso, ha afirmado que iba a redoblar sus esfuerzos para ampliar el armamento nuclear del país, declarando su "firme voluntad" para aumentar también los medios para desplegarlas.

En ese sentido, ha revisado en el congreso la "gran transformación" en estos cinco años del país, en un tono más optimista que en 2021 cuando expuso las penurias norcoreanas tras tres tifones, la pandemia del Covid y las sanciones internacionales.

Su hija adolescente, junto a él

Junto a él, sin perder detalle del desfile militar, estaba su hija adolescente. Se cree que puede llamarse Jun-ae o Ju-hae, y se situó en un puesto de excepción en la tribuna en un gesto que aumenta las especulaciones sobre una eventual sucesión.

La joven ha incrementado su presencia en actos de alto perfil en los últimos años y podría incluso estar desempeñando funciones como "directora general de asuntos de misiles", recibiendo informes de mandos militares y participando en la supervisión del programa armamentístico, según fuentes anónimas del Gobierno surcoreano, citadas por el diario Chosun Daily.

