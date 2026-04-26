Trump afirma que el sospechoso del tiroteo actuó por motivos anticristianos: "Es un odio muy fuerte"

Sí, pero... El fiscal general en funciones de EEUU, Todd Blache, ha aseverado que todavía se desconoce el motivo real de su intento de atentado más allá de ir a por "responsables de la Administración".

El presidente Donald Trump ha afirmado que el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca fue motivado por el "odio" de Cole Allen hacia los cristianos. En una entrevista con Fox News, Trump mencionó que los agentes encontraron un manifiesto anticristiano en las pertenencias de Allen. A pesar de estas declaraciones, la Fiscalía de EE.UU. no ha confirmado un motivo oficial. El fiscal general interino, Todd Blanche, sugirió que Allen pudo haber tenido como objetivo a Trump y otros altos funcionarios, aunque el motivo real sigue sin esclarecerse. Durante el incidente, el Servicio Secreto actuó con rapidez, pero Trump criticó la gestión de fondos de seguridad por parte de los demócratas.

Aunque la Fiscalía de Estados Unidos todavía no quiere dar por cerrado un motivo oficial de lo que llevó a Cole Allen a realizar el tiroteo ocurrido anoche en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Donald Trump tiene claro que lo hizo por su "odio" a los cristianos.

Es lo que ha aseverado el presidente estadounidense en una entrevista telefónica con la cadena Fox News basándose en la información recopilada sobre el sospechoso por los agentes, quienes han encontrado un manifiesto anticristiano en sus pertenencias.

En la citada entrevista, Trump ha calificado a Allen como un "tipo muy problemático" cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical: "Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano".

De hecho, el republicano ha ido más allá y ha aseverado que la familia del autor de los disparos es consciente de los "problemas" que tenía Allen: "Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala".

Pese a que el mandatario ha querido hacer énfasis en el carácter "anticristiano" del sospechoso, la Fiscalía de EEUU prefiere no descartar ningún motivo por el momento.

El fiscal general interino, Todd Blanche, ha declarado a la cadena NBC que el sospechoso probablemente tenía como objetivo principal al propio Trump y a otros altos cargos del Gobierno, pero detallando que todavía se desconoce el motivo real del ataque y si está relacionado con alguna política de la Administración Trump concreta.

El sospechoso, que no resultó herido y se encuentra bajo custodia hospitalaria para una evaluación, se espera que comparezca este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia para enfrentar cargos formales.

Carga por la falta de fondos

Por otro lado, Trump ha elogiado la "valentía" y el "talento" del Servicio Secreto y las fuerzas del orden durante el incidente, pero también aprovechó para criticar a los demócratas por la gestión de los fondos destinados a la seguridad.

"Tuvimos un gran grupo de personas allí anoche (...). El Servicio Secreto y todas las fuerzas del orden fueron, pensé, sobresalientes. Lo detuvieron en seco", ha señalado comparando la velocidad del atacante con la de un "corredor de la Liga Nacional de Fútbol Americano".

Pese al reconocimiento de la labor policial, Trump ha vinculado el desempeño de los agentes con la disputa presupuestaria en el Congreso. "Este es un grupo al que no se le está pagando, si lo piensas. Los demócratas están reteniendo su pago y creo que tal vez se ablanden un poco ahora porque se mostró un gran talento anoche", ha concluido al respecto.

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