Jimmy Kimmel recupera las palabras de Sánchez al plantar cara a Trump: "Ya está harto"

¿Qué ha dicho? "Tras el acuerdo de alto el fuego dijo: 'El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo solo porque aparezcan con un cubo (para apagarlo)", ha remarcado el que es uno de los presentadores más famosos de EEUU.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado la estrategia europea en la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de marzo —que ahora afronta un débil alto el fuego— y el resto de países de la UE le han ido a la saga. De hecho, le están llegando loas desde EEUU por plantar cara al presidente estadounidense, Donald Trump, de la forma más inesperada.

Jimmy Kimmel, uno de los presentadores más famosos de EEUU, ha dicho que Sánchez "ya está harto". Y ha recordado: "Tras el acuerdo de alto el fuego dijo: 'El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo solo porque aparezcan con un cubo (para apagarlo)".

En mitad de una débil tregua y a horas de que se inicien las conversaciones de paz entre EEUU e Irán, Trump ha hablado del "reinicio más poderoso del mundo". Sánchez, por su parte, ha vuelto ha esgrimir su no a la guerra. El presidente ha exigido: "No permitamos una nueva Gaza en Líbano".

Así de duro se ha mostrado en su intervención en el 'European Pulse Forum', en Barcelona. Porque Sánchez ha vuelto a llamar la atención a la UE, pidiendo que se actúe rápidamente, "con coherencia y empatía". Así, ha vuelto a condenar la nueva masacre que está cometiendo Benjamin Netanyahu en Líbano y ha pedido a los miembros de la UE suspender el acuerdo de asociación con Israel.

Mientras, el "no" de Sánchez a la guerra y a Trump ha provocado en las últimas semanas el enfado del republicano, quien ha llamado "perdedora" a España y ha acusado a nuestro país de "no trabajar en equipo". Desde que dijo estas palabras, sin embargo, cada vez más países se han sumado a la posición del Ejecutivo de Sánchez y se han ido alejando de la brutal guerra de Trump contra Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.