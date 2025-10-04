Barómetro laSexta | El 61,1% de encuestados cree que el plan de Trump facilitará la paz en Gaza

El contexto La propuesta del republicano y la respuesta positiva de Hamás a la entrega de rehenes han traído consigo esperanza entre los gazatíes de que se pueda llegar a un posible acuerdo de paz tras dos años de genocidio.

El plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza genera expectativas, con un 61,1% de los encuestados en España valorándolo positivamente, según el barómetro de laSexta. La respuesta de Hamás ha sido afirmativa, mostrando disposición para liberar a 48 rehenes israelíes y permitir la entrada de expertos palestinos en el gobierno de la Franja. Sin embargo, el desarme de Hamás y la retirada de tropas israelíes son puntos conflictivos. En cuanto a partidos, el PP y Vox muestran gran confianza en el plan de Trump, mientras que PSOE y Sumar son más escépticos. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones en El Cairo, aunque los ataques en Gaza continúan.

Hay esperanza para Gaza. Esperanza tras el plan propuesto por Donald Trump para poder llegar un acuerdo de paz en la Franja. Así lo ven, según el barómetro de laSexta, el 61,1% de los encuestados en España, que valoran positivamente el movimiento del republicano y consideran que su aportación puede facilitar que acabe el genocidio de Israel en el enclave.

Y es que la respuesta de Hamás ha sido, además, afirmativa. La milicia está dispuesta a entregar a los 48 rehenes israelíes que siguen en cautiverio, y también entrar el Gobierno de la Franja a un grupo de expertos siempre y cuando sean palestinos. Los puntos más discordantes, más que esos, son el desarme del grupo islamista y la retirada de las tropas de Israel de la zona.

A pesar de todo, una buena mayoría de encuestados cree que, con Trump a escena, la paz es más factible. Por contra, el 38,6% considera que el plan del presidente de EEUU no va a suponer cambio alguno en lo que está sucediendo en Gaza.

En cuanto a partidos, la diferencia entre izquierda y derecha es muy clara. Mientras que en el PSOE y en Sumar hay muchas dudas, con apenas un 26% de votantes socialistas y un 16% de electores de la formación rosada creyendo en la propuesta de Trump, en el PP y en Vox es todo lo contrario.

Porque en los populares la confianza en el plan de Trump es prácticamente total. Creen, casi, ciegamente en que con el republicano y con lo que ha puesto en la mesa se va a llegar a la paz entre Israel y Gaza. Es un 96,6% de los encuestados votantes del PP los que creen que todo acabará bien en el enclave.

El porcentaje es incluso superior al de Vox, pues en la formación de Abascal 'solo' hay un 92,7% de encuestados que ven que el plan de Trump ayudará a terminar con lo que se está viviendo en Gaza.

Ronda clave en El Cairo

De momento, lo que hay es una ronda de negociaciones en El Cairo con Qatar, Egipto y EEUU presentes para tratar los puntos de la propuesta de Trump. Y lo que ha habido también son más bombas y ataques de Israel en Gaza a pesar de la exigencia del republicano a Netanyahu.

Los ataques no han cesado, a pesar de que las FDI han afirmado que sus operaciones ya son solo defensivas, y después de la respuesta de Hamás y de las palabras de Trump los israelíes han matado al menos a nueve personas, entre ellas tres niños.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.