Israel ignora a Trump y mata al menos a nueve personas en otra noche de bombardeos sobre Gaza

Israel continúa sus ataques sobre Gaza, a pesar de la propuesta de paz de Donald Trump y la respuesta de Hamás. En las últimas horas, el ejército israelí ha matado a nueve personas, con el barrio de Tuffah como el principal afectado. Cuatro personas murieron en esta zona, y otras cinco en el oeste de la Ciudad de Gaza. Además, tres niños fallecieron por un ataque de dron en Al Mawasi. El ejército israelí ha advertido a los palestinos que no regresen a ciertas áreas por seguridad. Aunque se ha anunciado un plan para reducir ataques y liberar rehenes, los bombardeos persisten.

Israel sigue sin pausar sus ataques. Sigue sin cesar la masacre sobre Gaza. Sigue, a pesar de la propuesta de paz de Donald Trump y de la respuesta de Hamás, y aún con el aviso del presidente de EEUU, bombardeando. Y también matando. Porque el Ejército hebreo, porque las fuerzas de Netanyahu, han asesinado a nueve personas en las últimas horas.

Desde que el sol ha salido por Gaza, las bombas israelíes han alcanzado el enclave con el barrio de Tuffah como principal afectado por sus bombas. Según fuentes del hospital Bautista de la ciudad, hay cuatro muertos que se han extraído de los escombros por los ataques en esta zona situada al noroeste de la ciudad.

En las horas previas, además, el hospital Al Shifa confirmó la muerte de otras cinco personas por el impacto de un proyectil israelí contra una casa al oeste de la Ciudad de Gaza.

Y también hay constancia durante la pasada noche de la muerte de tres niños en un ataque de un dron contra una tienda de campaña en Al Mawasi, en una zona de desplazados en la zona central del enclave palestino. Así ha informado de ello la agencia palestina Sanad, que también afirma que Israel ha lanzado ataques contra Yarmuk, Al Nafaq y Ramzon Al Ghafri, coincidiendo con el regreso de familias palestinas a dichas zonas.

Algo sobre lo que han advertido desde Israel. Porque el Ejército hebreo ha avisado a los palestinos sobre la idea de regresar a la Ciudad de Gaza. En ese sentido, han alertado a la ciudadanía de que no se acerquen al lugar. "Es muy peligroso", ha afirmado Avichay Adraee, portavoz militar.

"Por su seguridad, eviten regresar al norte o acercarse a áreas donde las tropas de las FDI estén operando, incluido en el sur", ha añadido.

Las órdenes a las FDI

Eso sí, mientras Israel advierte, avisa, alerta y bombardea, desde las oficinas de Netanyahu se ha afirmado que su país ya ha puesto en marcha el plan propuesto por Trump después de que Hamás haya expresado su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en el enclave.

"Tras la respuesta de Hamás, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan del presidente Trump para liberar a todos los rehenes", han informado los israelíes.

En ese sentido, según medios israelíes, el Ejército ya habría recibido órdenes para reducir sus ataques sobre Gaza y centrarse en tareas defensivas después de una "evaluación especial de la situación a la luz de los acontecimientos".

"De acuerdo con la directiva del escalón político, el jefe del Estado Mayor ha ordenado que se realicen los preparativos para implementar la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes. Se ha enfatizado que la seguridad de nuestras fuerzas es una prioridad absoluta, y que toda la capacidad de las FDI se asignaran para protección", ha informado el Ejército en redes.

Aun así, los bombardeos no han cesado sobre el enclave en una noche con más muertos. En un amanecer teñido de nuevo de rojo a pesar de la petición de Trump a Israel. A pesar de la respuesta de Hamás. A pesar de que los líderes europeos celebran que un posible acuerdo de paz esté próximo. A pesar de todo eso, Israel sigue matando.

