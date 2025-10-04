Ahora

El "trumpista" Andrej Babis gana las elecciones legislativas en la República Checa con un programa eurocrítico y antiinmigración

¿Por qué es importante? El magnate de 71 años es un reconocido admirador de las políticas de Trump y podría hacer virar a Praga hacia el camino de Hungría, más próximo a Rusia y reticente a seguir armando a Ucrania.

El partido populista ANO, del exprimer ministro Andrej Babis, ha ganado las elecciones legislativas celebradas en la República Checa con un 36,94% del apoyo, según los resultados correspondientes al 75% del voto escrutado.

En segunda posición se sitúa la alianza de centroderecha SPOLU, con un 21,56% de los votos, del actual primer ministro del país, Petr Fiala. Tras él están el STAN, el partido de centro de Alcaldes e Independientes, y el SPD, la formación de extrema derecha Libertad y Democracia Directa, que han obtenido el 10,73% y el 8,14% de los apoyos, respectivamente.

Cierran la lista el Partido Pirata Checo (8,05%), el ultraderechista AUTO (6,94%) y el grupo euroescéptico de izquierdas Stacilo!, encabezado por comunistas y socialistas, que se queda sin obtener representación al haberse quedado por debajo del 5% que exige la ley.

A tenor de estos resultados, el partido de Babis podría necesitar de una negociación para obtener una mayoría parlamentaria y lograr así la investidura. Entre sus posibles socios de coalición, el SPD. Radim Fiala, su vicepresidente, ha señalado la predisposición de la formación del exprimer ministro para negociar. "Ya veremos si es con el SPD en su conjunto o si van a elegir a ciertas personas o partidos de la lista de candidatos del SPD", ha indicado en palabras recogidas por 'Lidové'.

Los resultados finales serán analizados por la Comisión Estatal Electoral el próximo lunes y, posteriormente, serán publicados de forma oficial. En caso de que exista la necesidad de presentar recursos, el plazo para ello se abrirá a partir del miércoles.

Abiertamente "trumpista"

Babis, que se declara abiertamente 'trumpista', ha logrado la victoria con un programa eurocrítico, antiinmigración y reticente a seguir armando a Ucrania, por lo puede alinear a Praga con las posiciones prorrusas que también sigue el gobierno húngaro de Viktor Orbán.

"Soy trumpista porque estoy de acuerdo con su programa", ha expresado el populista. Además, ha prometido "gestionar el Estado como si fuera una empresa".

En caso de asumir el Gobierno, el magnate agroindustrial cambiará la orientación occidental de Praga y también su política exterior y de defensa, con posturas más críticas con Ucrania.

