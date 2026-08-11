El milagroso rescate de un bebé de seis meses y su madre bajo los escombros tras el terremoto en Colombia

Los detalles Entre los escombros de un edificio que se había venido abajo lograron sacar a un bebé de tan solo seis meses y también a su madre. Ambos están estables en el hospital.

Las primeras horas tras el terremoto que ha sacudido Colombia son vitales. Apenas un día después de producirse el fuerte seísmo de magnitud 7,4, empezamos a conocer algunos rescates que ponen la piel de gallina.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali, Colombia, ha tenido lugar un milagroso rescate. Entre los escombros de un edificio que se había venido abajo lograron sacar a un bebé de tan solo seis meses y también a su madre. Ambos están estables en el hospital.

En el vídeo, varios hombres gritan: "Ojo con esta. Paren, muchachos". Entonces, se dan cuenta de que una madre tiene en sus brazos a un bebé que aún está vivo. "¡La puta!", gritan, mientras cogen al pequeño para ponerlo a salvo.

Tras el fuerte seísmo, preocupa especialmente el alto número de personas que pueden estar atrapadas entre los escombros porque son muchos los edificios que no han soportado el terremoto en Colombia y se han venido abajo.

El aeropuerto de El Caraño ha quedado destrozado. Hasta siete aeropuertos han sufrido daños de importancia y han tenido que cerrar en toda Colombia tras el terremoto, según ha informado la Aeronáutica Civil (Aerocivil). En el oeste y centro de Colombia, ruinas y escombros invaden las calles ante los ojos de los vecinos que siguen aterrorizados.

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