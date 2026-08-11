Exteriores informa de 164 españoles sin localizar tras el terremoto en Colombia

¿Qué ha dicho? "No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido", ha señalado Albares, quien ha dicho que aún no han podido mantener contacto con ninguno.

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que 164 ciudadanos españoles en Colombia no han sido localizados tras el terremoto de 7,4 que sacudió el país. Albares instó a los españoles o sus familiares a contactar con la embajada si aún no lo han hecho. No hay constancia de españoles heridos o fallecidos. El terremoto dejó al menos 132 muertos y más de 570 heridos, con decenas de edificios colapsados. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las ciudades más afectadas. El presidente Abelardo de la Espriella declaró la situación de "desastre nacional".

El Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que en estos momentos hay 164 ciudadanos españoles en Colombia que no se han podido localizar tras el terremoto de 7,4 que sacudió el país este lunes.

Así lo ha dicho el ministro en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ceuta tras entrevistarse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, donde ha detallado que desde los servicios consulares ha podido establecer contacto con todos los españoles que saben que están en Colombia, salvo con 164.

"Tanto la embajada como el consulado están movilizados. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos", ha señalado el ministro.

Así, Albares ha hecho un llamamiento a los españoles o familiares que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan estado en contacto con la embajada "que se pongan en contacto". "No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto", ha añadido.

El terremoto ha dejado al menos 132 fallecidos y más de 570 heridos. Decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace solo tres días, a declarar la situación de "desastre nacional".

El terremoto se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.

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