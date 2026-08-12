Colombia, 48 horas después del terremoto: los equipos de rescate siguen buscando a personas con vida entre los escombros

Los detalles Una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona.

Colombia enfrenta un momento crítico tras el terremoto del pasado lunes, que ha cobrado más de 250 vidas. Los esfuerzos se centran en rescatar a sobrevivientes, especialmente en Pereira, una de las localidades más afectadas. Allí, una mujer de 32 años fue rescatada después de siete horas bajo los escombros de un hotel. El presidente Abelardo de la Espriella ha decretado tres días de duelo nacional en honor a las víctimas de este sismo de magnitud 7,4, que también ha dejado más de 1.600 heridos. Durante el duelo, el Pabellón Nacional ondeará a media asta en todo el país.

Colombia vive un momento crítico. Cumplidas 48 horas del terremoto del pasado lunes, que ya se ha cobrado la vida de más de 250 personas, los esfuerzos se centran ahora en tratar de localizar con vida al mayor número de personas posibles.

Pereira es una de las localidades más afectadas por el seísmo y allí se están efectuando decenas de operaciones de rescate. No obstante, ante la escasez de medios, en muchas ocasiones se están abordando algunas operaciones para centrar todos los esfuerzos en aquellos edificios en los que se sabe que hay personas con vida.

De hecho, una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona.

"Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", ha informado el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales.

Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en ese mismo mensaje de vídeo en el cual ha agregado que la misma ha sido rescatada tras siete horas de búsqueda por parte de los Bomberos.

A renglón seguido, De la Espriella ha indicado que, actualmente, son más de 40 las personas desaparecidas en la ciudad de Pereira.

Tres días de luto nacional

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha decretado este miércoles tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas del terremoto.

"Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior", reza el decreto publicado por la Presidencia colombiana.

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