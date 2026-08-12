Ahora

Rescates milagrosos

Rescatan con vida a una mujer de entre los escombros tras siete horas de búsqueda en Pereira, Colombia

Los detalles Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo.

Fotografía que muestra los escombros de una vivienda este martes, en el sector de Corocito en Pereira (Colombia) Fotografía que muestra los escombros de una vivienda este martes, en el sector de Corocito en Pereira (Colombia)Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado en la noche de este martes que una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona tras el fuerte terremoto de 7,4 en Colombia.

"Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", ha informado el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales.

Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en ese mismo mensaje de vídeo en el cual ha agregado que la misma ha sido rescatada tras siete horas de búsqueda por parte de los Bomberos.

A renglón seguido, De la Espriella ha indicado que, actualmente, son más de 40 las personas desaparecidas en la ciudad de Pereira, por causa del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió al país este lunes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Eclipse solar total de hoy en directo | A qué hora es el eclipse en cada zona de España, cómo verlo y el tiempo
  2. Terremoto en Colombia, en directo | El terremoto de Colombia deja al menos 250 muertos mientras los rescatistas intentan dar con supervivientes entre los escombros
  3. Marruecos acusa a la policía española de infligir "malos tratos y agresiones" a los migrantes que entraron en Ceuta
  4. Ayuso alojó en un pabellón que no cumple la normativa antiincendios a 260 víctimas de los incendios
  5. La evolución del incendio de Las Peñas de Riglos es desfavorable y avanza sin control mientras en Niebla la tendencia es "positiva"
  6. Trump justifica su cambio secreto de avión ante una amenaza de Irán: "Recibo muchas amenazas"