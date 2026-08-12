Rescatan con vida a una mujer de entre los escombros tras siete horas de búsqueda en Pereira, Colombia

Fotografía que muestra los escombros de una vivienda este martes, en el sector de Corocito en Pereira (Colombia)

Los detalles Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado el rescate con vida de Daniela Andrea Largo Sánchez, una mujer de 32 años, en Pereira, tras un operativo de búsqueda de siete horas realizado por los Bomberos. La mujer fue encontrada bajo las ruinas de un hotel colapsado debido a un terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país. De la Espriella ha destacado la labor heroica de los Bomberos y ha informado que, actualmente, hay más de 40 personas desaparecidas en la ciudad de Pereira a causa del sismo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado en la noche de este martes que una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona tras el fuerte terremoto de 7,4 en Colombia.

"Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", ha informado el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales.

Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en ese mismo mensaje de vídeo en el cual ha agregado que la misma ha sido rescatada tras siete horas de búsqueda por parte de los Bomberos.

A renglón seguido, De la Espriella ha indicado que, actualmente, son más de 40 las personas desaparecidas en la ciudad de Pereira, por causa del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió al país este lunes.

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