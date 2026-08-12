El perro Antonio se convierte en símbolo de esperanza en Colombia: sepultado a nueve metros y rescatado con vida en Cali

Los detalles Ahora, los rescatistas siguen trabajando para conseguir liberar a Copito, el otro perro de Camila Sepúlveda. La joven también sigue esperando noticias de su madre y su abuela, que residían en una casa que quedó destruida.

Tras el terremoto de 7,4 que sacudió Colombia, dejando más de 250 muertos y numerosos desaparecidos, los rescatistas continúan buscando supervivientes entre los escombros, incluyendo animales. En Cali, una de las áreas más afectadas, lograron rescatar a Antonio, un perro que sobrevivió enterrado a nueve metros de profundidad. Este rescate ha llenado de esperanza a la familia de Camila Sepúlveda y a otros afectados. Los equipos de rescate siguen trabajando para liberar a Copito, otro perro de la familia, mientras Camila espera noticias de su madre y abuela, cuya vivienda fue destruida. Antonio, aunque herido, fue atendido por veterinarios y se encuentra estable.

Cuando se cumple el tercer día tras el terremoto de 7,4 que sacudió Colombia, dejando por el momento más de 250 muertos y decenas de desaparecidos, los rescatistas siguen trabajando para sacar con vida a todas las personas que están atrapadas entre los escombros de los edificios y de sus hogares. Pero también buscan a perros y gatos supervivientes del sismo mortal.

Es el caso de Antonio, un perro que ha conseguido sobrevivir tras estar enterrado, entre cascotes, a nueve metros de profundidad. Sin duda, su rescate en Cali, una de las zonas más afectadas por el terremoto de Colombia, ha llenado de esperanza a la familia de Camila Sepúlveda y al resto de afectados.

Ahora, los rescatistas siguen trabajando para conseguir liberar a Copito, el otro perro de Camila. La joven también sigue esperando noticias de su madre y su abuela, quienes residían en una vivienda que quedó destruida.

Los rescatistas llevaban cerca de 48 horas removiendo toneladas de hierros retorcidos en las Torres del Limonar, en Cali, cuando les llegó una señal de vida que ilusionó a todos. Era Antonio, un perro que apareció con vida durante la madrugada de este miércoles, a más de nueve metros de profundidad y entre los escombros.

Su rescate ha sido más que celebrado. Se ha convertido en una pequeña victoria en medio de una tragedia que ha dejado más de 50 edificaciones colapsadas en Cali y un balance nacional de al menos 181 personas fallecidas, según el presidente Abelardo de la Espriella, aunque autoridades regionales elevan ese número a más de 250 muertos.

Antonio fue encontrado en una zona despejada que había quedado debajo de la torre de apartamentos colapsada. Los rescatistas escucharon y observaron movimiento hasta que lograron llegar hasta él. "Lo encontramos en un área despejada y abierta debajo de los escombros, corría a un lado y otro. Fueron horas de duro trabajo", ha contado uno de los voluntarios que participó en el rescate.

El animal tenía lesiones en una de sus patas y varias raspaduras en el cuerpo, pero consiguió salir con vida de la zona de desastre gracias a las atenciones que recibió de médicos veterinarios que se sumaron a las labores del Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía de Cali. En una vivienda vecina, que ahoraes un improvisado campamento, fue canalizado, recibió medicamentos y quedó bajo observación.

"El perrito fue auxiliado por nuestros veterinarios, que lo canalizaron y le pusieron medicamentos para hidratarlo. Su condición de salud es estable y ahora también trabajamos para rescatar a Copito, el otro perro de la familia, que también puede estar con vida", ha explicado el médico veterinario Martín Ortiz, del CBA. Ortiz recordó que los animales son seres que también sienten, "que merecen ser tratados con amor y atendidos con todas las capacidades como los humanos".

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