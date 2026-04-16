Ataques al papa, burlas a líderes políticos y amenazas al mundo: los palmeros de Trump que aplauden sus disparates

Los detalles El núcleo duro de Trump alienta sus barbaridades y no duda en defenderle, incluso cuando amenaza con acabar con una civilización.

Donald Trump continúa generando controversia con sus declaraciones y acciones, como sus ataques al papa León XIV y amenazas hacia Irán. Su círculo cercano, lejos de corregirlo, le apoya incondicionalmente, justificando sus comentarios como parte de su estilo "sin filtros". En eventos públicos, como su burla a Emmanuel Macron, su equipo respalda sus palabras, argumentando que los votantes eligieron a Trump para romper con la "corrección política inútil". Además, en una reunión con Zelenski, Trump menospreció al líder ucraniano, mientras su vicepresidente se unió al escarnio. Trump incluso propuso construir un resort en Gaza, una idea apoyada por su entorno, a pesar del contexto de conflicto en la región.

Donald Trump eleva el nivel de sus disparates cada día que pasa. Los últimos, los ataques contra el papa León XIV. Ante esta situación entra el siguiente planteamiento: ¿es peor el que hace tonterías o los que le siguen? Porque los comportamientos cada vez más radicales del republicano se explican en parte por el círculo a su alrededor que le ríe las gracias.

Un círculo que, por ejemplo, le da la razón en su choque con León XIV diciendo incluso que el papa debe tener cuidado al hablar de "cuestiones de teología".

Da igual la salvajada que diga el presidente de EEUU, que su grupo le sigue sin replicar. Como cuando amenazó con acabar con una civilización entera, una atrocidad dirigida a toda la población de Irán. La prensa preguntó a miembros de la Administración Trump y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, zanjó el tema afirmando que Trump tiene superioridad moral sobre el régimen iraní.

El republicano también se ha burlado de otros mandatarios como Emmanuel Macron. "Su mujer le maltrata, todavía se está recuperando", dijo en un evento, entre risas de los presentes. Ante este comentario de mal gusto y falta de respeto, su equipo también le respaldó, argumentando que ese es su estilo "sin filtros" y que esto es lo que los estadounidenses votaron para romper con "la corrección política inútil".

Los palmeros no corrigen a Trump, menos aún cuando están delante suyo. A veces incluso han participado en sus encerronas, como la que hizo contra Zelenski en la Casa Blanca. Durante un encuentro, Trump despreció al ucraniano y le acabó reprochando que estaba "jugando con la tercera guerra mundial".

"No estás en una buena posición, no tienes las cartas ahora mismo. Estás jugando con la tercera guerra mundial", le advirtió delante de toda la prensa. El vicepresidente JD Vance, presente en la sala, se unió al escarnio público acusándole de acudir al Despacho Oval a faltarles al respeto delante de los medios.

Indiferente a las guerras y el sufrimiento de miles de personas, Trump publicó un vídeo en el que alardeaba de querer construir un resort en Gaza, donde se está cometiendo un genocidio. Además de guardar silencio, algunos de sus secuaces, como Marco Rubio, apoyaron la idea. "Haremos Gaza hermosa de nuevo", escribió el secretario de Estado en sus redes sociales.

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