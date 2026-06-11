Trump, desatado, dice que volverá a atacar "con mucha fuerza" a Irán y que tomará la isla de Jarg

Mientras tanto... La Armada de EEUU ha disparado contra un buque petrolero con crudo iraní en el golfo de Omán, el tercer tanquero acusado de violar el bloqueo a las costas de Irán en lo que va de semana.

Donald Trump ha anunciado su intención de tomar la isla de Jarg, un punto estratégico de Irán por donde se exporta su petróleo a través del estrecho de Ormuz. Además, ha advertido que bombardeará objetivos iraníes, incrementando la tensión en la región. En respuesta, Teherán ha atacado a aliados de EE.UU. en el Golfo Pérsico y ha cerrado el estrecho de Ormuz. La escalada de violencia ha resultado en ataques a buques y la muerte de marineros, incluso de origen indio. Irán se centra en golpear bases estadounidenses en Oriente Medio, mientras Trump exige un acuerdo o amenaza con más bombardeos.

Donald Trump ha anunciado que va a tomar próximamente la isla de Jarg, centro neurálgico de Irán. De hecho, de aquí es de donde sale todo su petróleo por el estrecho de Ormuz.

Además, ha señalado que va a bombardear "muy fuerte" objetivos iraníes, algo que ya ha hecho en las últimas horas.Teherán ha respondido atacando a sus aliados en el Golfo Pérsico y volviendo a cerrar el estrecho de Ormuz.

De esta forma, la tensión continúa en aumento. En solo una semana, Estados Unidos ya ha atacado hasta tres buques en ese estrecho, el último, hace solo unas horas frente a Omán.

Hasta la India llega ya el río de sangre, el dolor, de esta escalada trumpiana. De allí eran al menos tres de los últimos marineros muertos en bombardeos a petroleros "rebeldes" en Ormuz.

Un paso que ya no es que sea estrecho, sino que vuelve a estar bloqueado. Ya no se atraviesa ni pagando, Teherán ha ordenado darle cerrojazo por estos ataques redoblados, ordenados por el "gran pacificador".

Por su parte, el régimen de los ayatolás advierte estar dispuesto a verter "hasta la última gota de sangre del enemigo", dejándose la piel en el intento si es preciso. De momento, el fuego cruzado se extiende, al Golfo Pérsico y países aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.

Todos ataques muy precisos, en el mar sobre todo los de EEUU, pero también alguno contra infraestructuras civiles como potabilizadoras de agua dentro de Irán.

Los iraníes estarían centrándose en golpear las zonas de las bases norteamericanas en Jordania, Kuwait o Baréin, que acoge a la crucial Quinta Flota estadounidense, como proclama hoy orgulloso el teocrático régimen.

Mientras, Trump insiste en que o Teherán firma un acuerdo ya, o les bombardeará "hasta el infierno y más allá".

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