El lío religioso de Hegseth: lee un pasaje bíblico falso de 'Pulp Fiction' en el Pentágono

Los detalles Aunque se muestra como un gran religioso, el secretario de Defensa de EEUU ha citado la oración (falsa) que pronunció Samuel L. Jackson en la película de Tarantino.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, conocido por su fe evangélica, ha generado controversia al leer un pasaje alterado durante un servicio religioso en el Pentágono. En lugar de citar un texto bíblico, utilizó un extracto de la película 'Pulp Fiction'. Hegseth habló sobre el rescate de un piloto en Irán y afirmó que el grupo de rescate leyó Ezequiel 25:17 antes de la misión. Sin embargo, el pasaje que recitó, famoso por ser citado por Samuel L. Jackson en el filme de Quentin Tarantino, no es un texto bíblico real. No se sabe si Hegseth lo hizo intencionalmente o por error.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha proclamado en más de una ocasión su fe evangélica y es habitual que en sus declaraciones hable de una "misión divina" de EEUU. Sin embargo, parece que no se conoce la Biblia tan bien como hace creer. Durante un servicio religioso en el Pentágono, en lugar de recurrir a una oración bíblica, ha leído un pasaje alterado que aparece en 'Pulp Fiction'.

Hegseth estaba hablando del rescate de un piloto estadounidense en Irán y afirmó que el grupo de rescate había leído el pasaje de Ezequiel 25:17 antes de emprender la misión de búsqueda. Entonces instó a la audiencia a orar con él, pero cuando empezó a leer el texto, generó confusión en la sala al tratarse de un extracto de 'Pulp Fiction'.

Concretamente, es el supuesto extracto bíblico que cita Samuel L. Jackson, que interpretó a Jules Winnfield en la película de Quentin Tarantino, antes de ejecutar a un hombre.

"El camino del hombre justo está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la caridad y la buena voluntad, pastorea a los débiles a través del valle de la oscuridad, porque él es verdaderamente el guardián de su hermano y el hallador de niños perdidos. Y descargaré sobre ti con gran venganza y furiosa ira a aquellos que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y sabrás que yo soy el Señor cuando descargue mi venganza sobre ti", decía Winnfield en el filme.

Se trata de una oración que se basa en el pasaje de Ezequiel 25:17 de la Biblia, pero que fue modificado y alargado. El original dice. "Ejecutaré en ellos grandes venganzas con reprensiones airadas, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga ejecutar mi venganza en ellos".

Igualmente, en lugar de recurrir al original, Hegseth optó por la versión 'adulterada' de Tarantino y pronunció esa 'oración' casi palabra por palabra. De momento, se desconoce si lo hizo a propósito o si simplemente no sabía que no es un texto bíblico real.

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