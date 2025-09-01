Los planes de Trump para desplazar a toda la población de Gaza y convertirla en centro industrial, además de turístico

Los detalles 'The Washington Post' desvela una de las propuestas que maneja la Administración Trump para el futuro de la Franja. Esta quedaría bajo control estadounidense durante al menos una década, en régimen de fideicomiso.

Donald Trump quiere transformar la Franja de Gaza en un resort. Ahora, 'The Washington Post' revela cómo la Administración estadounidense considera desplazar a la población gazatí para convertir el enclave en un centro turístico e industrial. Un documento de 38 páginas detalla que Gaza quedaría bajo control estadounidense al menos 10 años a través del fideicomiso 'GREAT Trust'. Este plan propone desplazar a los dos millones de habitantes mediante "salidas voluntarias" o "zonas restringidas". Se ofrecerían incentivos, como 'tokens' digitales y pagos de 5.000 dólares, para que los gazatíes abandonen sus hogares. Aunque no está claro si esta propuesta es definitiva, algunos elementos buscan realizar la visión de Trump de una "Riviera de Oriente Medio". Israel ha asesinado a más de 63.500 personas en la Franja y mantiene un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria.

Donald Trump nunca ha ocultado su intención de convertir la devastada Franja de Gaza en un resort turístico. Ahora, mientras Israel sigue masacrando sin piedad el enclave palestino, 'The Washington Post' desvela una de las propuestas que maneja la Administración estadounidense de cara a su futuro, que pasa por desplazar a toda la población gazatí para convertirlo ya no solo en un centro turístico, sino también en una zona de desarrollo industrial.

Un documento de 38 páginas que detalla que Gaza quedaría bajo control de Estados Unidosal menos 10 años. Sería a través de un fideicomiso, bautizado como 'GREAT Trust' (siglas de "Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation"). Así, el país norteamericano lideraría la reconstrucción del territorio con financiación de inversores públicos y privados, que desarrollarían megaproyectos comerciales allí, desde plantas de vehículos eléctricos a centros de datos y complejos turísticos.

Pero el primer paso sería desplazar a los dos millones de personas que viven en la Franja. Sacar a todos los palestinos de su hogar. Y, a tal efecto, la propuesta contempla dos fórmulas: lo que llama "salidas voluntarias" o a través "zonas restringidas y seguras" dentro del propio enclave.

Así, se plantean incentivos para que los gazatíes abandonen su tierra: a quienes tengan terrenos se les ofrecería un 'token' digital a cambio de derechos para reurbanizar su propiedad, que podrían usar para financiar una nueva vida en otro lugar o canjear por una vivienda en una de las seis u ocho nuevas ciudades inteligentes impulsadas por inteligencia artificial que se construirían en Gaza.

El plan también contempla que a cada palestino que 'decida' irse se le pagarían 5.000 dólares y se le darían subsidiospara cubrir cuatro años de alquiler en otro lugar, así como un año de alimentos. El dossier desvelado por el citado medio estadounidense estima que un 75% de los gazatíes se quedaría en Gaza, y que, del 25% que abandonaría la Franja, tres cuartas partes no volverían.

La propuesta es obra de israelíes que han trabajado con EEUU en la polémica Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y en cuyos repartos de comida han sido masacrados decenas de civiles. Siempre según 'The Washington Post', no está claro si esta propuesta en su detalle es lo que Trump tiene en mente, pero algunos elementos importantes se han diseñado específicamente para hacer realidad su visión de una "Riviera de Oriente Medio", que ya planteó a principios de año.

Entonces, Trump ya deslizó la idea de hacerse cargo de Gaza para convertirla en un resort, una vez despojada de sus habitantes, que serían desplazados a Egipto y Jordania. Entretanto, Israel ha asesinado a más de 63.500 personas en la Franja, a la que además sigue matando de hambre con su bloqueo a la ayuda humanitaria.